Desemprego atinge mais mulheres, pretos e pardos

Más notícias para o Rio Grande do Sul na área econômica. No primeiro trimestre do ano, o Estado registrou taxa de desocupação de 5,4%, o que representa alta em relação ao último trimestre de 2022 (4,6%), mas uma queda se comparada ao primeiro trimestre do ano passado (7,5%).

Além disso, o RS foi o único dos estados a ter queda (-2,8%) no valor médio de rendimentos, estimado em R$ 2.880,00 no Brasil. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), divulgados nesta quinta-feira pelo IBGE.

Em nível nacional, as notícias também não são boas. O contingente fora da força de trabalho foi estimado em 67 milhões de pessoas no trimestre, com 1,1 milhão a mais frente ao trimestre anterior. Na comparação anual, subiu em mais de 1,5 milhão.

O desemprego subiu em 16 dos 26 estados mais Distrito Federal - Bahia (14,4%) lidera -, atingindo majoritariamente mulheres (10,8%). A média da taxa de desocupação foi de 7,9%, no quarto trimestre de 2022, para 8,8% no primeiro de 2023. Já em relação aos três primeiros meses do ano passado, quando a taxa ficou em 11,1%, houve queda.

Com isso, o número absoluto de desocupados teve alta de 10% contra o trimestre anterior, chegando a 9,4 milhões de pessoas. São 860 mil pessoas a mais entre o contingente de desocupados. Em relação ao mesmo período de 2022, o recuo é de 21,1%, ou 2,5 milhões.

Além das mulheres, que representam a maioria da população brasileira (51%), a taxa de desocupação se mantém alta entre pretos e pardos, que compõem 56% dos 212,7 milhões de habitantes do País. Nesse recorte, o desemprego ficou em 11,3% entre os que se autodeclaravam pretos, 10,1% entre os pardos e 6,8% entre os brancos.

Tanto o maior desemprego entre mulheres quanto entre pretos e pardos são dados recorrentes na Pnad Contínua. A principal explicação está no padrão estrutural do Brasil, na sub representação nas esferas de poder e na alta informalidade. Em relação a elas - que em geral estudam mais -, é importante destacar também fatores como menos oportunidades no mercado de trabalho, falta de progressão nas carreiras em relação a homens, e salários, em média, 21% menores do que os deles.

As mulheres são as mais atingidas mesmo liderando 75 milhões de lares (50,8%), o que corresponde a 38,1 milhões de famílias. Entre as pretas, esse número chega a 21,5 milhões de lares (56,5%) e, entre as não pretas, 16,6 milhões (43,5%). Porém, ainda faltam políticas públicas, suporte e melhores condições para que elas exerçam seus trabalhos.