A nova gestão na Petrobras e o fim da paridade de preços

O fim da paridade de preços do petróleo - e dos combustíveis derivados, como gasolina e diesel - com o dólar e o mercado internacional, anunciado ontem pela Petrobras, mexeu com o mercado financeiro. Agora, uma das principais dúvidas é o quanto essa nova medida impactará na inflação nos próximos meses, já que os novos valores para gasolina, redução de R$ 0,40 por litro (12,6%), óleo diesel, R$ 0,44 (12,8%), e gás de cozinha, R$ 8,97 por botijão de 13kg (21,3%), começam a valer hoje.

A dissociação do valor foi uma medida debatida na campanha presidencial, e o governo que assumiu em janeiro se mostrava determinado a alterar a política de preços, colocada em vigor em 2016, no governo Michel Temer (MDB). Desde então, o valor desses produtos no mercado interno acompanhava as oscilações internacionais, sem que houvesse intervenção do governo para a redução. O temor era de que uma nova estratégia tivesse como mote uma intervenção, o que foi afastado com o anúncio.

O governo sabia que teria de lidar com níveis históricos no preço dos combustíveis em 2023. Além da paridade, em fevereiro, o Brasil deixou de importar derivados russos, uma consequência das sanções impostas ao Kremlin pela guerra na Ucrânia. O conflito - que já dura 15 meses - é, inclusive, outro fator que contribui para que os fluxos globais do mercado de combustíveis passem por uma volatilidade nos preços, o que tem exigido do Brasil a busca por novos supridores, em especial de diesel.

Segundo a Federação Única dos Petroleiros, nos sete anos de vigor do preço de paridade, o preço do botijão de 13 quilos de gás de cozinha teve alta de 223,8%, com 34 reajustes para cima e 14 reduções - passou de uma média de

R$ 55,00 para R$ 108,00. A boa notícia é que o brasileiro vai poder comprar, pela primeira vez, desde outubro de 2021, um botijão de gás por menos de R$ 100,00.

O novo formato deve evitar tanto a estagnação de preços quanto o que a Petrobras chamou de "maratona de reajustes". A estatal também considera que terá mais flexibilidade para praticar preços competitivos e disputar mercados com concorrentes, sem se afastar da referência internacional de preços, mas sendo capaz de suavizar a volatilidade.

O mercado, entretanto, mostra preocupação quanto à formatação da política de preços, ao impacto no mercado futuro e à política de dividendos da estatal. A primeira questão deve ser respondida na próxima semana, quando a estatal divulgará a nova estratégia comercial, que vai levar em conta a produção brasileira e o perfil do cliente. O restante depende da conjuntura dos próximos meses.