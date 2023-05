Pagamento do piso da enfermagem enfrenta entraves

O Brasil possui 2,8 milhões de profissionais ligados à área de Enfermagem atuando pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Esse contingente - 693,4 mil enfermeiros, 450 mil auxiliares de Enfermagem e 1,66 milhão de técnicos - foi essencial no combate à pandemia, trabalhando na linha de frente contra a Covid-19 durante o período mais crítico enfrentado pela saúde pública.

O pagamento de um piso para a Enfermagem é uma discussão que antecede a pandemia, mas que ficou latente no período devido à exposição dos baixos salários recebidos.

Pela lei, o piso nacional de enfermeiros será de R$ 4.750,00. Técnicos receberão pelo menos 70% desse valor (R$ 3.325,00), e auxiliares e parteiras, 50% (R$ 2.375,00).

Para viabilizar os pagamentos, no dia 12 de maio, o Ministério da Saúde publicou legislação que estabelece os critérios e parâmetros da transferência de recursos para a assistência financeira complementar da União destinada ao cumprimento dos pisos.

O Fundo Nacional de Saúde (FNS) deve adotar as medidas necessárias para as transferências aos Fundos de Saúde dos Estados, Distrito Federal e municípios no exercício de 2023, em nove parcelas. Na prática, a Lei 14.581/23 abre crédito especial de R$ 7,3 bilhões no orçamento do FNS para garantir o pagamento do piso.

A medida, no entanto, é criticada pela Confederação Nacional dos Municípios. Segundo a entidade, os R$ 7,3 bilhões não pagam um terço do piso dos profissionais que atuam nos municípios. A confederação também argumenta que os valores para o FNS são somente para 2023 e destinados apenas aos profissionais da atenção especializada. Ou seja, profissionais da atenção básica, como os da Estratégia Saúde da Família, ficam de fora.

O pagamento do novo piso também é questionado pelos hospitais privados, que alegam não ter condições financeiras de realizar o aumento nas remunerações. Hoje, 69% dos profissionais de enfermagem no Brasil recebem valor inferior ao piso.

Para viabilizar o pagamento, os hospitais veem, como uma das saídas, a desoneração da folha de pagamento no segmento. Atualmente 17 setores contam com desonerações - medida válida até 31 de dezembro.

O reconhecimento do trabalho desses profissionais - que vai além de hospitais -, com uma base de definição salarial, é algo que importa a todos que utilizam os sistemas público ou privado de saúde, mas é preciso definir de onde sairão R$ 13,2 bilhões por ano para viabilizar a nova remuneração nos setores público e privado.