IPCA desacelera, mas ainda é preciso ancorar expectativas

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) - indicador que considera a inflação oficial do Brasil -, desacelerou para 0,61% em abril, após subir 0,71% em março, segundo dados apresentados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na sexta-feira. O indicativo sugere que, a depender da evolução, ocorra uma deterioração das expectativas quanto ao início dos cortes na taxa Selic, mantida em 13,75% ao ano no início do mês pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Porém, o baixo ritmo não deve alterar a percepção de especialistas sobre a tendência de desaceleração do índice ao longo de 2023.

Mesmo que em ritmo menor, o IPCA ficou dentro das expectativas do mercado. O dado não é considerado ruim, apesar de indicar que o Brasil passa por um processo lento de desinflação. Os principais setores que favoreceram a pressão dos preços em abril foram medicamentos e alimentos. Os remédios tiveram aumento de 3,55% e contribuíram 0,12 pontos percentuais no índice do mês. Já os preços de alimentação e bebidas aumentaram 0,71%, após alta de 0,05% em março. O grupo deu uma contribuição positiva de 0,15 ponto porcentual para o IPCA.

A alta acumulada da inflação no ano é de 2,72%, enquanto nos últimos 12 meses é de 4,18% - menor nível desde outubro de 2020 (3,92%). Em abril do ano passado, a variação havia sido de 1,06%. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e que deve ser perseguida pelo Banco Central em 2023 é de 3,25%, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

A ancoragem das expectativas para prazos mais longos é um dos principais desafios do governo federal para a consolidação da meta. Entre eles, está reduzir a pressão inflacionária em alguns setores econômicos, especialmente em serviços. Além disso, uma perspectiva de menor crescimento global pode impactar a inflação e a atividade no Brasil.

É preciso ficar atento também à possibilidade de retorno integral de alíquotas de tributos federais sobre gasolina e etanol em julho, o que pode fazer com que o IPCA volte a acelerar já a partir do segundo semestre, quando o efeito da redução de impostos adotada pelo governo em 2022 tiver saído completamente da base.

Na mediana, o mercado financeiro prevê IPCA de 6,02% até dezembro, conforme edição do boletim Focus, divulgada pelo BC há uma semana. Se a estimativa for confirmada, este será o terceiro ano consecutivo de estouro da meta de inflação.