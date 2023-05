No Dia das Mães, também vale lembrar a mulher no trabalho

O Dia das Mães, celebrado neste domingo, é especialmente lembrado pelos filhos na hora de dar presentes. Mas para além da data comercial, cuja importância no calendário de varejo é estratégica, alcançando o segundo lugar em vendas no ano - só perde para o Natal -, é preciso lembrar da mulher e da profissional que existem em paralelo à maternidade.

Levantamento de 2022 do Mapa de Empresas, elaborado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços junto ao Serviço Federal de Processamento de Dados, mostra que o Brasil fechou o ano com 20,1 milhões de empresas ativas.

Dessas, somente 25.845 participam do Programa Empresa Cidadã, da Receita Federal, que oferece benefícios fiscais àquelas que concedem licença-maternidade e paternidade estendida. O governo federal custeia o benefício, além dos quatro meses previstos em lei para as mulheres, deduzindo do imposto o custo do empresário na prorrogação por mais dois meses. Mesmo assim, o engajamento é baixo.

O impacto do nascimento de um filho também reflete no desemprego. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua trimestral, divulgada em fevereiro pelo IBGE, indica que a taxa de desocupação de mulheres chegou a 9,8% no 4º trimestre de 2022. E parte disso é atribuída à necessidade de cuidar dos filhos.

Pesquisadores da Fundação Getulio Vargas concluíram que entre os homens, ainda sem filhos, 7 em cada 10 estão no mercado. No caso das mulheres, esse número cai para menos da metade. Já a partir do nascimento de um bebê, a desigualdade mais que dobra.

Ambos os levantamentos mostram que a relação maternidade versus mercado de trabalho ainda é uma questão a ser discutida dentro das corporações, e o Estado e os municípios têm um papel importante nesse sentido. É preciso, por exemplo, garantir creche e educação em tempo integral.

Porto Alegre começou 2023 com 6,3 mil crianças de até cinco anos esperando por uma vaga na Educação Infantil, mesmo com a abertura de mais de 3 mil nos últimos anos. Em nível estadual, levantamento da Federação das Associações de Municípios do RS indica que entre outubro de 2022 e janeiro de 2023, 52% dos 392 municípios gaúchos - o total são 497 - informaram ter fila de espera por uma vaga.

As organizações precisam ter em mente que contratar uma mulher é, em muitos casos, contratar uma mãe, uma chefe de família, aquela cuja renda é a principal fonte do lar. Ações como flexibilidade de horários e incentivos podem ser importantes para a mulher ser mãe e profissional. Uma reflexão para o Dia das Mães.