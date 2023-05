Tecnologias antecipam as profissões do futuro

O mundo passa pela quarta Revolução Industrial, por meio da Indústria 4.0, que funde os mundos físico e digital. Assim como nas revoluções anteriores, o ingresso de novos sistemas - neste caso os inteligentes, que se integram com organizações e pessoas - provoca mudanças nas relações de trabalho, ao mesmo tempo criando e eliminando milhões de empregos. Posto isso, o "agora" já é o momento de se preparar e buscar qualificação profissional.

Nesta semana, o Fórum Econômico Mundial, com o apoio da escola de negócios brasileira Fundação Dom Cabral, divulgou a pesquisa o Futuro do Trabalho 2023. O documento mostra que cerca de 25% das vagas de trabalho devem mudar até 2027. Isso significa que algumas profissões deixarão de existir e outras, com novas competências e habilidades, terão maior espaço. Além disso, 83 milhões de vagas deixarão de existir em cinco anos - uma redução de 2% no número de empregos. Também é preciso levar em conta o aumento do custo de vida, a desaceleração do crescimento econômico e as tensões geopolíticas.

O estudo analisou mais de 673 milhões de postos de trabalho em 45 economias e realizou pesquisas de opinião com 803 empresas de 27 setores, responsáveis por mais de 11 milhões de empregos. Diante dos números, a conclusão foi que a adoção de novas tecnologias atrelada a tendências globais, como a emergência climática, trará cada vez mais uma demanda mista de habilidades digitais e humanas para o futuro do trabalho.

Até 2027, o estudo prevê que a transição verde e suas novas tecnologias podem gerar mais de 69 milhões de empregos. As sete principais áreas, da qual irão emergir as 96 profissões do futuro são, além da economia verde, saúde, engenharia e computação em nuvem, dados e inteligência artificial, pessoas e cultura, desenvolvimento de produtos, vendas, marketing e conteúdo.

No período, os postos que serão mais impactados são aqueles que podem ser automatizados. Na avaliação dos responsáveis pelo levantamento, a tecnologia e a digitalização são os principais responsáveis pela expectativa para essa redução. Por outro lado, espera-se que aumente a demanda por máquinas de inteligência artificial e especialistas em segurança cibernética.

Com um novo mercado de trabalho batendo à porta, é preciso preparar mão de obra qualificada. Dentro de 10 anos, pode ser que grande parte das profissões de hoje não existam. A questão que se impõe é como e quem vai ensinar o que os jovens de hoje serão no futuro, diante da existência de modelos de educação que ainda não acompanham as mudanças tecnológicas com a mesma velocidade.