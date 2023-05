Acordo Mercosul-União Europeia deve ampliar mercados do Brasil

O tão esperado acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE), caso saia, poderá ampliar os mercados do Brasil. O Itamaraty está esperançoso em concluir o pacto no segundo semestre deste ano, uma vez que considera Portugal e Espanha como aliados no contexto das negociações. A Comissão Europeia também já afirmou que a conclusão do acordo é uma prioridade.

Em julho, o Brasil assume a presidência rotativa do Mercosul, do qual fazem parte quatro nações, e a Espanha, a da UE, que comporta 27 Estados-membro. Na semana passada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve em Lisboa e Madri e um dos pontos discutidos foi exatamente o andamento do acordo.

Os europeus querem aumentar o número de exigências na área ambiental, mas o presidente deixou claro que não é mais possível reabrir as tratativas sobre os pontos centrais. Tanto portugueses quanto espanhóis foram receptivos à contestação, por isso o governo brasileiro entende que terá na Espanha uma aliada na presidência da UE na segunda metade do ano.

Um acordo Mercosul-UE levaria os países que compõem os blocos a ganharem novos mercados de comércio exterior. No caso do Brasil, é esperado um incremento de competitividade da economia, uma vez que produtores nacionais terão acesso a insumos de elevado teor tecnológico com preços mais baixos. Além disso, há a questão agrícola, da qual o Rio Grande dul, particularmente, seria beneficiado.

As negociações entre os dois blocos tiveram início em 1999, mas foi só em 2019 que o pacto Mercosul-União Europeia de livre comércio foi aprovado. No entanto, ainda precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países envolvidos para entrar em vigor, uma tramitação que envolve 31 nações. O acordo cobre temas tanto tarifários quanto de natureza regulatória, como serviços, compras governamentais, facilitação de comércio, barreiras técnicas, medidas sanitárias e fitossanitárias e propriedade intelectual.

O Mercosul e a UE, representam, juntos, cerca de 25% do PIB mundial e englobam um mercado de aproximadamente 780 milhões de pessoas. Além disso, 50% do investimento estrangeiro direto no Brasil é de origem europeia.

As projeções indicam que, com a ratificação do acordo, em 15 anos, o aumento de investimentos no Brasil poderá chegar a US$ 113 bilhões. Já em relação ao comércio bilateral, as exportações poderão apresentar US$ 100 bilhões de ganhos no período. Tudo isso refletiria no PIB do País, cujo aumento estimado é de US$ 87,5 bilhões no período, podendo chegar a US$ 125 bilhões.