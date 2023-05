A vacinação e a falta de conhecimento sobre as doenças

O Brasil não registra, desde 1989, casos de poliomielite. No entanto, com o índice de imunização não atingido a meta desde 2019, a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) afirmou que o País está entre as nações americanas que correm "risco muito alto" de transmissão. As outras são República Dominicana, Haiti e Peru. Neste último, a previsão da Opas acabou se corroborando na semana passada, com o registro de um caso na região de Loreto.

Diante de um caso tão perto do Brasil, o Ministério da Saúde anunciou que a vacinação contra a poliomielite, conhecida como paralisia infantil, será reforçada. Desde 2015 a cobertura vacinal em solo nacional está abaixo do mínimo recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que é de 95% de crianças menores de cinco anos. Em 2022, atingiu apenas 72%. No Acre, por exemplo, vizinho ao Peru, a cobertura vacinal ficou em 39% no ano passado, o que pode fazer do estado uma porta de entrada para o vírus em território nacional.

Muitos dos pais de crianças hoje não vivenciaram as consequências da doença, que deixou milhares com sequelas irreversíveis até a década de 1980 - o último relato de infecção foi em 1989. A pessoa infectada pode desenvolver dores nas articulações, pé torto, crescimento assimétrico das pernas, osteoporose, paralisia, dificuldade na fala e atrofia muscular. Além disso, a doença pode levar à morte se o polivírus atingir a medula e o cérebro.

Parte dessa hesitação vacinal - quando há vacina disponível, mas as aplicações não acontecem - se dá justamente por falta de conhecimento sobre as doenças. Apenas campanhas de imunização governamentais não têm surtido efeito, por isso, é preciso mais para que a pólio não volte a ocorrer. Pediatras devem conversar com os pais sobre os graves efeitos que a doença pode trazer a crianças. É necessário, também, combater as fake news e mostrar como a paralisia impactou o Brasil antes dos anos 1990.

A poliomielite não tem cura, só prevenção, que é feita com a vacina. E foram as gotinhas, aplicadas nas campanhas em massa realizadas nas décadas de 1980 e 1990, que fizeram com que o Brasil fosse considerado livre da circulação do poliovírus em 1994. Não havia criança na época que não quisesse encontrar o Zé Gotinha, mascote das campanhas. Agora em maio, o Ministério da Saúde dá início ao Programa Nacional de Vacinação 2023, que prevê a mobilização da comunidade escolar. A iniciativa visa mobilizar estudantes, pais e responsáveis para participarem da vacinação e, com isso, reduzir bolsões de não vacinados no País.