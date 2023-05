Educação midiática é caminho contra fake news

O que é veiculado nas redes sociais nem sempre contém informações corretas. Por isso, é necessário filtrar o que se lê. O principal ponto diante de uma profusão de informações que é recebida diariamente via redes sociais ou aplicativos de mensagens é sempre identificar a fonte.

No Brasil, 78% da população acredita ser necessária uma lei que estabeleça regras claras para o funcionamento de plataformas, e 74% creem que a falta de regulamentação das redes sociais contribuiu para os recentes ataques em escolas em diferentes estados brasileiros. Os dados são da pesquisa Atlas Intel divulgada na semana passada.

Elaborado inicialmente como uma forma de barrar a propagação de notícias falsas, o Projeto de Lei (PL) 2.630/20 - o PL das Fake News -, começa a ser analisado no Congresso Nacional nesta terça-feira. De um lado estão os que acreditam que a internet não pode ser uma terra sem lei, com as redes sociais se recusando a remover perfis que fazem apologia a crimes e mantendo ativas publicações contendo informações falsas. Do outro, aqueles que acreditam que regular é censurar.

A educação midiática pode ser a resposta para reconhecer fakes news, discursos de ódio e também produzir e compartilhar mensagens com responsabilidade. Nesse sentido, uma atuação intersetorial, com governos, escolas e universidades, pesquisadores e veículos de comunicação seria essencial.

Uma pesquisa da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgada em abril indica que sete em cada dez jovens de até 15 anos no Brasil não conseguem diferenciar fatos de opiniões. Essa falta de habilidade midiática é um instrumento perigoso quando se trata de desinformação e propagação de discursos de ódio.

O atual texto da PL das Fake News, porém, extrapolou a proposta inicial de barrar a propagação de notícias falsas e passou a ser uma iniciativa para também regular big techs que atuam no Brasil, como Facebook, Twitter, Google e Telegram. Uma das medidas previstas é multa - de R$ 50 mil a R$ 1 milhão por hora - a empresas que descumprirem decisão judicial para remoção imediata de conteúdo em até 24 horas.

Com educação midiática, as pessoas desenvolvem habilidades para analisar, criar e participar de maneira crítica do ambiente informacional. Nesse cenário, os grandes meios de comunicação têm papel fundamental, inclusive já estabelecendo alianças com empresas de tecnologia e redes sociais, e redobrando seus esforços na verificação de notícias para promover um jornalismo apoiado em fatos concretos e verificáveis.