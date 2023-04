A valorização do que é local ajuda a alavancar negócios

Marcas e serviços podem se destacar, de maneira efetiva, na jornada de compra dos consumidores. É fato que no Rio Grande do Sul, até pelas tradições culturais de valorização do que é daqui, essa relação entre mercado e consumidor fica mais evidente.

No mundo contemporâneo, a jornada de compra do consumidor não é mais linear. Há uma enxurrada de estímulos e apelos por compras via "push", e-mail e redes sociais, ser a marca escolhida é sinônimo de credibilidade. Isso porque, ser notado em meio a tantas informações, ficou cada vez mais difícil.

O Brasil é um país com muito potencial para as marcas e a valorização do que é local é essencial para os negócios. No Rio Grande do Sul, a valorização de produtos gaúchos por quem é gaúcho é uma tradição. Mas só esse "bairrismo" também não sustenta os negócios. É preciso trabalhar a marca ou o serviço prestado, já que hoje a competição não ocorre mais em nível local ou nacional, mas se dá globalmente.

Porto Alegre, por exemplo, é líder do ranking de cidades com o melhor ambiente de negócios do Brasil, segundo o Ministério da Economia. Isso porque implementou regras para simplificar e agilizar os serviços da administração pública e, assim, simplificar a rotina de quem quer empreender.

Alcançar melhores resultados depende de estratégias e de entender a jornada do consumidor, seja em serviços ou produtos. No caminho pela busca do "melhor", o consumidor é exposto a diversas marcas, produtos e serviços, o que influencia em sua escolha. A experiência, nesse sentido, é o fim, mas também o começo, porque é a partir dela que o gatilho é gerado, influenciando, consequentemente, os caminhos subsequentes.

A indústria gaúcha produz com qualidade nos mais variados segmentos, como alimentos, roupas, calçados, veículos, transportes, bebidas, máquinas, equipamentos e tecnologia. Além de ter boas opções no mercado local, o consumidor que compra esses produtos ajuda a movimentar a economia regional. É preciso incentivar o comércio local, com o consumidor fazendo valer o poder de escolha, priorizando produtos e serviços do seu bairro, cidade, Estado.

Com a sociedade valorizando o que é produzido no próprio Estado, a recuperação da economia, tão prejudicada pela pandemia e pela guerra na Ucrânia, pode ocorrer de forma mais fácil. Consumir produtos locais é o que mantém empregos, gera impostos e faz com que a roda volte a girar. Fica mais fácil para os gaúchos, já que nossa indústria e o agro produzem uma grande quantidade de produtos de qualidade.