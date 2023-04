Migração pode ser via para suprir mão de obra em países

O envelhecimento da população é uma realidade para muitos países, que por meio de medidas sociais e econômicas têm tentado reverter o quadro. Isso porque uma população envelhecida gera mais gastos com saúde e reduz o número de trabalhadores disponíveis no mercado. Essa preocupação crescente em torno da demografia fez o Banco Mundial gerar um alerta para a importância da migração para o crescimento econômico global.

Em países como a Alemanha, por exemplo, o envelhecimento da população tornou-se crônico. Em julho de 2022, apenas 10% tinham entre 15 e 24 anos, enquanto 20% estavam acima dos 65 anos. Os fatores que explicam o envelhecimento populacional estão ligados à queda da fecundidade e à taxa de mortalidade, bem como ao aumento da expectativa média de vida. Porém, diante das dificuldades econômicas mundiais pós-Covid, os idosos são o grupo em que a pobreza cresce mais rápido na Alemanha, fazendo com que muitos precisem voltar a trabalhar.

Apenas isso, porém, não tem se mostrado suficiente para que a economia alemã se sustente. A Agência Federal do Trabalho do país já afirmou que necessita de mais imigrantes para suprir suas lacunas no mercado de trabalho - cerca de 400 mil por ano. E não é só a Alemanha que enfrenta esse problema.

No Brasil, a população também está envelhecendo. Em 2021, a parcela de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% - de 22,3 milhões para 31,2 milhões, crescendo 39,8% no período -, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua).

Em relação ao número de refugiados, no início de 2023, existiam mais de 65 mil pessoas com a situação reconhecida. As principais nacionalidades foram venezuelanos, haitianos, cubanos, senegaleses, sírios e congoleses. Em relação aos imigrantes, são cerca de 1,3 milhão. Em 10 anos, de 2011 a 2020, os maiores fluxos foram de Venezuela, Haiti, Bolívia, Colômbia e Estados Unidos.

De acordo com a Organização das Nações Unidas, até a metade deste século, cerca de 30 países terão mais de 30% de suas populações formadas por pessoas com mais de 65 anos. Entre eles estão Japão, Espanha, Grécia e Portugal.

Ou seja, dos EUA à Europa - que hoje fecham as portas a imigrantes e refugiados -, mais cedo ou mais tarde será preciso uma política de acolhimento. Para isso, o Banco Mundial recomenda políticas de conscientização social contra estereótipos, xenofobia e preconceito por uma via e, por outra, de qualificação dessa mão de obra que chega.