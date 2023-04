Melhora no ambiente de negócios pode impulsionar o turismo

O preço das passagens aéreas nas alturas não foi impedimento para que o ano de 2022 registrasse recorde de embarques no Brasil. As operadoras de turismo embarcaram 8,4 milhões de passageiros, um crescimento de 13,5% em relação a 2021. O número é considerado um recorde na série histórica, conforme dados do Anuário da Associação Brasileira das Operadoras de Turismo (Braztoa) de 2023.

O ano passado foi de retomada para o turismo em todo o mundo, após quase dois anos de restrições a viagens devido à pandemia de Covid-19. E depois de tanto tempo sem viajar, muitos consumidores não viram nos altos valores das passagens um impedimento.

Entre janeiro e julho de 2022, o preço médio das passagens no Brasil subiu 36,4%, para R$ 606,42, em comparação com o mesmo período de 2021, conforme painel da Agência Nacional de Aviação Civil. Já em outubro, as tarifas tiveram aumento de 13,9%, elevando o preço médio para R$ 638,36.

Ajudam a explicar o valor mais salgado, a cotação do dólar, o preço do querosene de aviação - que representa hoje 40% da composição da tarifa -, as perdas registradas pelas companhias na pandemia, que chegaram a R$ 40 bilhões, e a falta de alinhamento das regras do setor no Brasil em relação ao resto do mundo, como foi o caso da cobrança da bagagem.

Em 2022, do total de embarques, 5,4 milhões foram para o mercado doméstico. O principal destino foi o Nordeste, com uma fatia de 38,4%. No internacional, foram 3 milhões de pessoas, o maior número já registrado pela associação. Os destinos preferenciais foram países europeus, com 37,71%.

Em relação ao faturamento, o turismo internacional representou mais da metade - 55% -, somando mais de R$ 6,3 bilhões, o maior dos últimos 12 anos. Também foi 341% superior ao de 2021 e 3,2% superior ao de 2019 - ano anterior à pandemia. Por outro lado, em 2022, o número de viagens nacionais caiu 10,5% e totalizou R$ 5,2 bilhões.

Mesmo com faturamento e embarques recordes, o País ainda tem margem para aumentar o turismo, principalmente o interno. A melhora no ambiente de negócios no Brasil e as condições de competitividade das empresas são pontos importantes para a redução do preço do querosene e, por conseguinte, dos valores das passagens, missão que o Ministério do Turismo colocou como prioridade em janeiro.

O turismo é uma atividade econômica capaz de gerar desenvolvimento e conservar a natureza. Fortalecê-lo, portanto, significa gerar mais renda e emprego. Assim, trabalhar pela redução do valor das passagens significa impactar positivamente o fluxo do turismo.