Brasil tem espaço para consumir mais carne suína

A carne suína é a fonte de proteína animal mais consumida em todo o mundo. Nesse cenário, o Brasil se destaca como o quarto maior produtor e exportador global, atrás de grandes potências como China, União Europeia (27 países) e Estados Unidos. Em 2022, embarcaram para os mercados internacionais, a partir de portos do País, 1,1 milhão de toneladas de uma produção de 5 milhões de toneladas, o que mostra o quanto o mercado interno também consome a proteína.

No primeiro semestre do ano passado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população brasileira consumiu, em média, 18 quilos de carne de porco, número considerado histórico no País. Desde 2010, pelo menos, a curva tem sido ascendente. De acordo com a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), naquele ano, o consumo era de 14 kg por habitante; em 2021, chegou a 16,9 kg. Para 2023, projeta-se um aumento do consumo per capita para 18,5 kg.

Em 2023, o setor também já experimentou um recorde histórico. De janeiro a março, as exportações de carne suína in natura superaram os volumes do mesmo período do ano passado no Brasil. O aumento no período já acumula mais de 32 mil toneladas ( 15,04%), com destaque para os embarques para a China - um dos maiores players mundiais em investimentos, muito interessado nos produtos brasileiros e, especialmente, nos gaúchos -, com elevação de quase 23 mil toneladas ( 28%). No RS, no primeiro trimestre, os embarques de carne suína acumulam elevação de 32,39%, com 65,75 mil toneladas, contra 49,66 mil toneladas no período, em 2022.

Se for feito o recorte apenas de março de 2023, em nível nacional as exportações chegaram a 106,9 mil toneladas, enquanto no Estado alcançaram 25,94 mil toneladas, volume 46,71% superior em relação aos embarques registrados no mesmo período do ano passado (17,68 mil toneladas).

O Brasil possui uma cadeia produtiva de suinocultura organizada, na qual estão incluídas desde o produtor de grãos e as fábricas de rações, os transportadores, os abatedouros e frigoríficos, até o segmento de equipamentos, medicamentos, distribuição e o consumidor final. Há também as pesquisas, que garantem uma carne de qualidade.

Conforme mostram os números, o mercado interno ainda tende a crescer, principalmente diante do alto valor dos preços da carne bovina - entre 30% a 35% a mais do que a suína -, ainda a mais consumida no País, mas que vem perdendo espaço na mesa dos brasileiros.