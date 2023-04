Sustentabilidade e inovação são destaque na Feira de Hannover

A Feira de Hannover, a mais importante do mundo para a indústria, terminou na sexta-feira, dia 21 de abril, com a apresentação de novidades em tecnologia, inovação e questões ambientais, com foco em soluções que signifiquem maior sustentabilidade.

Entre os temas-chave abordados na Alemanha esteve a produção de hidrogênio verde pelas mais variadas indústrias globais. Ao circular entre os estandes ficou evidente que o combustível, que deve ganhar escala em nível global nos próximos anos, faz parte da agenda das empresas.

A produção de hidrogênio verde depende fundamentalmente de um insumo que a maioria dos países não dispõe em grande escala: fontes de energia solar e eólica. Neste cenário, o Brasil desponta como um potencial protagonista, tendo no Rio Grande do Sul um importante ator devido a sua capacidade de competitividade em termos de energia renovável e a sua posição geográfica estratégica para a logística do Mercosul.

Somente no Estado estão em processo de licenciamento no Ibama 22 projetos de parques eólicos no mar (offshore). O Porto do Rio Grande seria utilizado como base de apoio logístico.

De 2010 a 2020, por exemplo, o RS teve um aumento expressivo na matriz de energia eólica, que passou de 2% para 19%. O Estado também é a única matriz de produção no Brasil que contém estudo de viabilidade de produção e comercialização, com dez localidades favoráveis para o desenvolvimento da cadeia de hidrogênio verde.

Além de iniciativas focadas especificamente no desenvolvimento de matrizes energéticas renováveis - algo que na europa ficou latente após o início da guerra na Ucrânia -, um dos mantras da Feira de Hannover é de que a cooperação é fundamental para a transformação da economia em algo mais sustentável, e que para isso é importante colaborar para além das fronteiras.

Na Feira de Hannover em 2022 já se falava em formalização do acordo de livre comércio entre União Europeia e o Mercado Comum do Sul (Mercosul), mas neste ano, na abertura do evento, o premiê alemão, Olaf Scholz, voltou ao tema e defendeu a parceria.

Acordos do tipo podem ajudar a eliminar a dependência de matérias-primas da indústria da China - evidenciada na pandemia de Covid-19. Para contornar o cenário de que apenas um ou dois países sejam fornecedores de determinado componente, seria preciso investir em acordos de livre comércio. E a perspectiva é que a posição geográfica do RS, estratégica para a logística do Mercosul, ganhe destaque com um possível pacto entre Europa e América do Sul.