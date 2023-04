Brasil passa a celebrar o Dia dos Povos Indígenas

Em 2023, o Brasil deixa de comemorar o 19 de abril como Dia do Índio - data estabelecida no governo de Getulio Vargas, em 1943 - para celebrar o Dia dos Povos Indígenas. A alteração foi homologada em julho passado pelo Senado. A mudança no nome da data tem por objetivo explicitar a diversidade das culturas dos povos originários.

Nas décadas antes dos anos 2000, o "Dia do Índio" era amplamente lembrado em escolas, nas quais os alunos utilizavam erva-mate e flores de Macela para a composição de trabalhos artísticos. A ideia sobre o indígena, principalmente no sul do Brasil, era algo que ficava no campo do imaginário, mesmo com a presença de comunidades indígenas em pontos característicos do Estado.

Hoje, com a tecnologia, o conhecimento sobre os povos originários aumentou. As pessoas têm mais informações, como, por exemplo, sobre a existência de tribos da Amazônia que nunca tiveram contato com a civilização, mas também têm maior conhecimento sobre conflitos de terra.

O ano de 2022 foi marcado pelo crescimento nos dados sobre violência contra a pessoa em decorrência de conflitos no campo. Nesse cenário, que inclui assassinatos, agressões e tortura, povos tradicionais despontam como as principais vítimas, segundo a Comissão Pastoral da Terra. No ano passado, das 47 pessoas assassinadas no campo, 18 eram indígenas.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) contou 1.652.876 indígenas na população, segundo dados preliminares do Censo 2022 - cerca de 0,8% do total de habitantes.

A Amazônia brasileira é lar de um grande número de povos isolados, mais do que qualquer outro lugar do mundo. Porém, esses confrontos violentos, resultado da exploração da madeira e do garimpo, têm causado cada vez mais mortes. O garimpo é responsável direto por uma série de problemas. No caso yanomami, há relação comprovada entre o aumento da exploração e de casos de gripe e pneumonia. Entre 2019 e 2022, ao menos 570 crianças de até cinco anos morreram de doenças evitáveis em terras yanomamis - entre Amazonas e Roraima. Lá, segundo o IBGE, vivem 27.144 indígenas.

Além disso, o mercúrio usado no garimpo contamina a água, impedindo seu uso. Assim, esses indígenas isolados precisam percorrer maiores distâncias para caçar. Outra questão é que os garimpeiros derrubam a vegetação local.

O Brasil deve construir uma estratégia consistente para a proteção dos povos originários e lembrar às novas gerações as verdadeiras raízes que formam o nosso povo. Isso se refletirá na conservação de florestas, tão importantes para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente.