Economia e preservação devem e podem andar juntas

O Rio Grande do Sul tem uma grande diversidade de ecossistemas. Da costa ao Bioma Pampa, da Mata Atlântica ao estuário da Lagoa dos Patos, são dezenas de espécies da flora e da fauna, muitas delas ameaçadas de extinção. Iniciativas que buscam a preservação de espécies nesses ambientes são prova de que o desenvolvimento econômico e a proteção podem andar juntos e devem ser celebrados.

A Alianza Mais, parceria firmada no último fim de semana em Lavras do Sul, um projeto da Sociedade para Conservação das Aves do Brasil (Save Brasil)/Alianza del Pastizal, junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), é uma dessas iniciativas. O projeto de expansão e consolidação da iniciativa Alianza del Pastizal - com início ainda no primeiro semestre deste ano - receberá investimento de € 7 milhões (cerca de R$ 40 milhões) ao longo dos próximos cinco anos em assistência técnica, incentivos e financiamento de projetos que aliem maior produtividade para a agropecuária associado à conservação da biodiversidade do Bioma Pampa. Do valor, € 2 milhões serão aportados pelo Fundo Francês para o Meio Ambiente Mundial.

Único bioma que existe em um só estado brasileiro - ocupa 63% do território gaúcho - o Pampa perdeu 21,4% de sua vegetação nativa entre 1985 e 2020, segundo dados do MapBiomas. Atualmente, apenas cerca de 47% da vegetação nativa está preservada.

A principal atividade econômica no Pampa hoje é a agropecuária, que, mesmo compatível com o bioma, é uma das principais responsáveis por impactos ambientais, com a remoção da vegetação nativa e a compactação do solo. O plantio de arroz e soja também exercem efeito significativo.

Investir na conservação do Pampa vai além de somente preservar a identidade cultural gaúcha. A perda de biodiversidade compromete o potencial de desenvolvimento sustentável, o que é prejudicial para a economia. Projetos como o Alianza Mais mostram como é possível a integração da agropecuária com a preservação, equilibrando economia e questão ambiental.

Por parte do BRDE, o foco da linha de crédito especial é em modelos de produção inovadores e sustentáveis, que irão ajudar a gerar maior renda para os produtores pecuários. São investimentos na cadeia produtiva da carne, mas abrindo a possibilidade de apoio a outras tecnologias e atividades econômicas. Além disso, para alinhar produção e conservação, estão previstos investimentos em promoção de boas práticas agropecuárias, valorização dos produtos agropecuários produzidos de forma sustentável, entre outros.