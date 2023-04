Inadimplência impacta o crescimento econômico no País

O percentual de pessoas ou empresas que não consegue cumprir com suas obrigações financeiras, como o pagamento de dívidas ou empréstimos, está em crescimento no Brasil. Em cinco anos, o número de brasileiros inadimplentes passou de 59,3 milhões, em janeiro de 2018, para 70,1 milhões, no mesmo mês de 2023 - crescimento de 18% -, um recorde na série histórica. As altas taxas, somadas a outros fatores econômicos são um alerta, pois podem levar a um aumento da inflação, mesmo que o índice tenha reduzido a 4,65% em março e que haja uma expectativa de que o Banco Central antecipe a queda da Taxa Selic (juros básicos da economia), atualmente em 13,75%.

De acordo com a Serasa Experian, a inflação e os juros altos são fatores que impulsionam o aumento da inadimplência no País. No Rio Grande do Sul, segundo a CDL-POA, soma-se, ainda, a nova estiagem da safra de grãos.

O certo é que a inflação alta torna quase impossível fortalecer a economia. É uma roda que não para de girar: empresas terão que cobrar mais por seus produtos para compensar os custos das dívidas não pagas. Os bancos, como consequência, restringem o crédito e comprometem ainda mais o mercado. Isso causa uma desaceleração no crescimento econômico e pode levar à recessão.

Há também o endividamento das famílias, que é fruto de um processo interligado de desaquecimento econômico. No Rio Grande do Sul, 30,2% da população adulta encontram-se com algum grau de limitação em crédito, cheque ou protesto, ou seja, está inadimplente. Os dados do Indicador de Inadimplência CDL-POA são de março e mostram, também, que houve estabilidade nos indicadores na Capital, com 33% de devedores.

No Brasil, o índice de famílias com alguma dívida a pagar estava em 78,3% em março, mesmo percentual registrado em fevereiro, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic) realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Estudo da Serasa, divulgado em fevereiro, mostrou que não só a inadimplência cresceu, como o valor das dívidas também. Em média, cada inadimplente deve R$ 4.612,30, enquanto em janeiro de 2018, era R$ 3.926,40, crescimento de 19% em cinco anos.

Em relação à faixa etária, os idosos com 60 anos ou mais estão entre os mais impactados, com aumento de 17% . E se engana quem acha que somente os maios pobres engrossam a massa de inadimplentes. No pós-pandemia, cresceu o endividamento em todos os grupos de renda, até mais para os de maior poder aquisitivo, que mais usam a modalidade cartão de crédito.