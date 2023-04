IPCA em queda anima investidores

Investidores e o mercado como um todo foram dormir animados na terça-feira. Dólar em queda, bolsa de valores em alta e taxas de juros futuras despencando trazem uma mensagem positiva. O cenário é consequência do recuo no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), medido pelo IBGE. A inflação mais baixa em março (4,65%) também aumenta a expectativa de que o Banco Central (BC) antecipe a queda da Taxa Selic (juros básicos da economia), atualmente em 13,75%. Evidentemente, que o mercado se adianta nesses momentos e tenta precificar o que o cenário pode significar em termos de tendência.

A inflação em alta torna quase impossível fortalecer a economia. O IPCA retrocedeu de 0,84%, em fevereiro, para 0,71% no mês passado. Foi a primeira vez em dois anos - desde janeiro de 2021 -, que a inflação acumulada em 12 meses ficou abaixo de 5% - de 5,60%, em fevereiro, para 4,65% em março. Chamou a atenção do mercado o fato de o resultado ter ficado dentro do teto de tolerância da meta de inflação para este ano, que é de 4,75%

Assim, ter um março com inflação sob controle é um passo importante para sustentar o crescimento e projetar que o País continue em uma curva ascendente. Os investidores, agora, aguardam o envio do projeto do novo arcabouço fiscal ao Congresso, o que deve ocorrer na próxima segunda-feira.

O Congresso já prometeu celeridade na análise e votação do projeto. A aprovação da medida que visa evitar o descontrole das contas públicas deve aumentar ainda mais a confiança dos investidores, além de liberar mais verba para projetos sociais, saúde e educação. Isso ajuda a atrair investimentos e a reduzir juros.

O controle da inflação, porém, não significa necessariamente que o crescimento econômico do País será maior neste ano, mas é um alento para o consumidor. O ano de 2023 tende a ser de alívio no preço dos alimentos. Em março, os produtos alimentícios comprados em supermercados ficaram mais barwatos. Por outro lado, o encarecimento da gasolina ( 8,33%) e da energia elétrica ( 2,23%) foi responsável por dois terços da inflação oficial no País no mês passado.

Mas como andorinha sozinha não faz verão, a conjuntura econômica depende também do cenário internacional. Depois da sequência de eventos dos últimos anos - pandemia em 2020, seca em 2021/2022 e efeitos da guerra na Ucrânia em 2022 -, o mercado está atento a qualquer intercorrência, com um olho nas transações internas e outro em eventos mundo afora. Foi o que ocorreu ao longo desta quarta-feira. O dólar caiu ainda mais com a divulgação do índice da inflação ao consumidor (CPI) dos Estados Unidos, que subiu 5% em março, na comparação anual, ficando abaixo da previsão (5,2%).