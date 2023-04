Vacina da gripe é um componente econômico

Em fevereiro, o governo federal lançou o Movimento Nacional pela Vacinação. A iniciativa busca aumentar a vacinação como um todo. As primeiras ações tiveram como objetivo reforçar a imunização contra a Covid-19 com a vacina bivalente a grupos prioritários. Agora em abril, começou uma nova etapa, com a campanha contra a Influenza e, a partir de maio, outra ação chamará para atualização da caderneta de vacinação, com ações nas escolas do País.

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Gripe de 2023 começou na segunda-feira em todo o Brasil. Em 2022, apenas 68,1% do público alvo foi imunizado no País - falta de compreensão da população sobre o papel preventivo da imunização contra internações e mortes.

Neste ano, a meta do Ministério da Saúde é imunizar, até 31 de maio, pelo menos 90% do público prioritário, entre os quais gestantes e pessoas com mais de 60 anos, que somam 81,8 milhões de pessoas. No RS, os grupos somam 3,6 milhões de pessoas. Em Porto Alegre, 717.025.

É importante lembrar que foi o Brasil que implementou, em 1973, uma das maiores plataformas de vacinação do mundo, o Programa Nacional de Imunizações (PNI). A partir dessa ação, entre 1974 e 2014, o número de mortes de crianças menores de 5 anos caiu 90%. Também foi graças ao PNI que o País conseguiu eliminar doenças como poliomielite, rubéola congênita e tétano neonatal.

A vacina da Influenza foi incluída no PNI em 1999 com o objetivo de reduzir internações, complicações e óbitos de idosos. A partir de 2011, novos grupos foram sendo incorporados, chegando a pelo menos 18. Porém, de um País referência em vacinação no mundo, devido ao grande número de pessoas que atingia, o Brasil passou a um dos que menos imunizou para algumas doenças, muito influenciado pela disseminação de informações falsas pelas redes sociais.

Conforme o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), a taxa de vacinação infantil, por exemplo, caiu de 93,1% para 71,49%, entre 2019 e 2021, e isso colocou o Brasil entre as dez nações com a menor cobertura vacinal. Diante dos números, novas políticas públicas são necessárias para fazer com que o País volte a ter um alto nível de cobertura vacinal.

No RS, principalmente devido ao inverno rigoroso e à permanência em locais fechados, a vacina da gripe é, também, um componente econômico. Empresas e repartições públicas são como uma pequena comunidade e devem incentivar que seus funcionários se vacinem. A medida diminui drasticamente o número de afastamentos prolongados e de faltas de funcionários.