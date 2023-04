Na China, Lula busca destravar acordos comerciais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarca amanhã na China, acompanhado de uma comitiva composta por empresários, ministros e ao menos 40 congressistas. A viagem é considerada a mais importante do primeiro ano do terceiro mandato de Lula. Isto porque a China é o principal parceiro comercial do Brasil.

A previsão do Ministério das Relações Exteriores é que pelo menos 20 acordos comerciais e tecnológicos sejam assinados durante a visita ao país asiático, sendo que quatro deles estão relacionados ao agronegócio, segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária. A expectativa é que esses tratos tragam novas oportunidades ao agronegócio brasileiro.

Alguns dos acordos que serão assinados estão há anos em tratativas. Um deles é a certificação digital, que reduz a burocracia para os exportadores. Com a medida, os certificados de origem passam a ser emitidos digitalmente e trarão ganhos de eficiência significativos, assim como o já assinado no final de março, que permite a operação direta entre real e a moeda chinesa, sem necessidade de dolarização.

Desde março, o sistema de certificados de origem já está em operação em transações das cotas de carne de aves com a União Europeia e o Reino Unido. Antes de a medida entrar em vigor, os trâmites, que eram em papel, passavam por várias etapas até a entrega física. O exportador era obrigado a pagar R$ 160,00 por certificado emitido e, entre a emissão e o envio físico do documento para as aduanas, o prazo médio era de 10 dias.

A emissão digital é gratuita e muito mais fácil e rápida do que o modelo anteriormente adotado. Somente em 2022, o Brasil exportou mais de 330 mil toneladas, com receita de aproximadamente US$ 1 bilhão, para estes dois destinos.

Na China, na agenda de Lula estão reuniões com o presidente Xi Jinping, com o premiê Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji. Esses encontros ocorrerão em Pequim, capital do país asiático. Ele também deve cumprir agendas em Xangai, um dos principais centros econômicos do país.

A abertura de mercado para novos produtos do Brasil também é uma das importantes ações na agenda. Em março, uma comitiva do Ministério da Agricultura e Pecuária foi à China e deu início às tratativas. Sobre a comercialização da uva fresca, por exemplo, o governo chinês realizará visitas virtuais às propriedades no Brasil. Há, ainda, projeções positivas para ampliação da comercialização de milho, iniciada nos últimos meses, incentivo à exportação de carne suína e outros produtos, como gergelim e noz-pecã.