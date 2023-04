Escolas devem ser espaços invioláveis

O ataque em uma escola, nesta quarta-feira, em Blumenau, em Santa Catarina - o segundo em menos de dez dias no Brasil - já pode ser considerado a maior tragédia do tipo nos últimos anos no País. É lamentável que crianças no ambiente escolar, local que depois de suas próprias casas deveria ser o espaço mais seguro, sejam vítimas de tamanha violência, atacadas a machadadas por um homem que simplesmente pula o muro da instituição. Muro esse que deveria ser de proteção, de acolhimento.

Autoridades e especialistas norte-americanos enfrentam, há décadas, o desafio de tentar impedir massacres. O que ocorre no Brasil, não pode ser comparado à situação dos Estados Unidos, que vive uma epidemia de ações do tipo em escolas e outros locais públicos. É urgente que o País desenvolva um protocolo nacional de segurança em escolas e construa políticas de prevenção à violência nos ambientes educacionais.

Claro que, somente isso, não resolve o problema. O bullying, tema saturado nos últimos tempos, precisa e deve continuar sendo abordado. Pais devem estar atentos a sinais, conversar com os filhos sobre as rotinas escolares. As consequências psicológicas do sofrimento infantil são amplas e ainda não totalmente conhecidas.

A escola é o primeiro local de interação social entre crianças, portanto, a saúde mental e a inteligência emocional devem, também, fazer parte do currículo escolar. Vemos hoje, crianças com pouco ou nenhuma tolerância à frustração. Essas crianças precisam ouvir e saber o real significado da palavra "não" em suas vidas e terem em mente que o "não" também deve ser respeitado em relação aos seus colegas. Isso deve ser feito pensando no futuro, para que cresçam sabendo que toda ação tem uma consequência.

De 2002 a 2022, segundo relatório apresentado em dezembro durante os trabalhos de transição do governo federal, o Brasil teve 16 ataques a escolas. Mas o dado que chama a atenção é que, somente no segundo semestre do ano passado, foram registrados quatro casos, o que mostra que ações do tipo têm se tornado mais frequentes.

Não há dor maior do que perder um filho e, nesta Páscoa que se aproxima, período dedicado à celebração da vida, os pais dessas quatro crianças assassinadas estarão em luto. Que o período sirva, também, para a reflexão de todos sobre o futuro que queremos.