Cuidar do corpo e da saúde mental

O Dia Mundial da Saúde é celebrado no próximo 7 de abril. Além de cuidar do corpo, dormindo e se alimentando bem, e manter o hábito de se exercitar regularmente, é preciso cuidar da saúde mental. A pandemia de Covid-19 deixou isso mais explícito para a população em nível mundial, principalmente pelo impacto emocional que a falta de socialização, o medo e a perda de amigos e familiares causaram. No primeiro ano da crise sanitária, a prevalência global de ansiedade e depressão aumentou cerca 25%, de acordo com estimativa da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Então, o impacto emocional da Covid-19 fez muitas pessoas despertarem para os cuidados com a mente. Diante da intensificação dos transtornos mentais no período, a população tem quebrado alguns tabus em relação aos atendimentos psicológicos e psiquiátricos e procurado mais por esses serviços, seja na rede pública ou de forma privada.

Segundo a OMS, saúde é muito mais do que a simples ausência de doença, mas sim um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Mas manter esse equilíbrio entre corpo e mente não é uma tarefa fácil. Trabalho, ansiedade, estresse, falta de exercícios e alimentação pouco saudável são fatores que pesam para isso e há uma parcela considerável da população, principalmente por fatores socioeconômicos, que não consegue acessar serviços que ajudem a manter corpo e mente em sintonia.

Pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dependendo da gravidade do caso, uma primeira consulta em saúde mental pode demorar meses. Porto Alegre conta com Equipe de Saúde Mental Adulto (Esma) e para Criança e Adolescente (EESCA), Centros de Atenção Psicossocial (Caps), entre outros serviços. Os encaminhamentos ocorrem, principalmente, por meio das unidades básicas de saúde.

No setor privado, apenas 23% da população de 214 milhões de habitantes está coberta por um plano de saúde. São 50,4 milhões de usuários - maior número desde dezembro de 2014.

De 2021 para 2022, houve incremento de 1,5 milhão de beneficiários. Já o reajuste nos preços dos planos foi de 15,5%, bem acima da inflação acumulada no período, de 5,79%. Uma das justificativas para o aumento elevado no valor dos planos foi a queda no número de contratantes no ano anterior.

A prática de hábitos saudáveis e de um estilo de vida de qualidade é importante sempre, mas diante dos gargalos de acesso a atendimentos de saúde mental, seja público ou privado, é importante que as pessoas tenham em mente que pequenas ações do dia a dia podem contribuir para equilíbrio de corpo e mente, e uma delas é a prática de exercícios físicos.