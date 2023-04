Pesquisa Marcas de Quem Decide chega à 25ª edição

A pesquisa Marcas de Quem Decide 2023, em sua 25ª edição realizada pelo Jornal do Comércio, analisou as marcas mais lembradas e as preferidas dos gaúchos em 78 categorias. Serão anunciados os 75 setores na premiação regular e três especiais. As especiais são: Grande Marca Gaúcha do Ano, Marca Gaúcha Ambiental e Marca Gaúcha Inovadora. A divulgação do levantamento ocorre amanhã, no Teatro do Sesi, em solenidade que iniciará às 8h, quando o público ficará sabendo quais as marcas mais lembradas e preferidas no Rio Grande do Sul.

Em complemento à tradicional premiação, no dia 28 de abril será encartado no Jornal do Comércio o caderno Marcas de Quem Decide, com a pesquisa completa, análises, artigos e reportagens.

São 25 edições que lançam a todo o Rio Grande do Sul as marcas mais lembradas e preferidas.

A pesquisa lança um conhecimento tanto para as marcas e empresas quanto e principalmente, para os dirigentes e empresários em geral.

Além disso, o público, com a divulgação, pode auferir se este ou aquele produto, bebida, artigos, escola e dezenas de outras marcas e identidades conferem com aquilo que sabem e consideram o melhor para si mesmos e, principalmente, para suas famílias na vida cotidiana.

É um balizamento de 78 preferências e lembranças que todos fazem em suas vidas, daí a importância do conhecimento que o Marcas de Quem Decide permite.

A pesquisa foi feita pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO), contratado como fornecedor do estudo pelo JC. A metodologia empregada destaca-se no meio empresarial pela sua exclusividade do levantamento no Sul do Brasil, pois é a única a medir a lembrança e a preferência dos consumidores, que são dois indicativos importantes na decisão de compra.

O evento marca ainda o início dos festejos dos 90 anos de circulação ininterrupta do Jornal do Comércio, comemorados em maio. E a cerimônia é tradicionalmente reconhecida por reunir o PIB do Rio Grande do Sul.

A pesquisa esteve concentrada no mês de janeiro, permitindo que as lideranças pudessem citar as marcas de 2023, mas com base na experiência de 2022, incluindo em sua leitura a força e influências das últimas campanhas publicitárias e estratégias mercadológicas de fidelização realizadas por cada uma das empresas.

É mais um estudo sério e que servirá de balizamento para que os preferidos e lembrados elaborem suas estratégias e programações para todo o ano.