Como funcionará o arcabouço fiscal do governo federal

A nova regra orçamentária do governo federal, o arcabouço fiscal, prevê zerar o déficit das contas públicas no ano que vem e alcançar O superávit em 2025. A nova regra fiscal, que substituirá o teto de gastos, já foi apresentada aos líderes no Congresso e, agora, terá de aguardar a aprovação dos parlamentares.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC da Transição), aprovada e sancionada no fim do ano passado, determinou que o governo apresentasse via projeto de lei complementar, até 31 de agosto, uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos. O objetivo, segundo a emenda, é "instituir regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do País e criar as condições adequadas ao crescimento socioeconômico".

Essa obrigação de apresentação de uma nova regra fiscal foi negociada durante o período de transição governamental, no fim de 2022. O entendimento do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é de que o teto de gastos não permitiu que o País investisse como deveria nos últimos anos, o que acarretou prejuízos para diversas áreas, como infraestrutura, moradia, educação e saúde. Além disso, o próprio teto de gastos - criado em 2016 e implementado a partir de 2017 - caiu em descredibilidade após as exceções que foram inseridas nos últimos anos para driblar o cumprimento da regra.

Especialistas financeiros afirmam que a regra do teto vem perdendo eficácia e que não há mais garantia de que será capaz de assegurar a sustentabilidade fiscal. Por isso, com a nova regra apresentada nesta sexta-feira, a equipe econômica quer criar novos parâmetros fiscais que permitam estabilizar a dívida pública, equilibrar as contas do governo e aumentar o investimento em áreas consideradas prioritárias.

O novo arcabouço fiscal sinaliza firmar um compromisso com a sociedade de que o governo vai conduzir a política fiscal com responsabilidade, afirmam os especialistas. Caso contrário, o governo terá que se endividar mais para cumprir promessas de campanha ou contar com aumento de arrecadação, que pode vir através da melhora da economia, uma hipótese remota agora, ou até aumento de impostos

No curto prazo, o principal efeito do novo arcabouço fiscal deverá ser nas expectativas dos agentes econômicos, ou seja, o País passará a contar com mais credibilidade.

O melhor é que uma regra fiscal tem impacto de curto prazo via confiança, reduzindo as incertezas e o próprio risco fiscal. Com a melhora nas expectativas, isso poderá se refletir em redução da taxa de prêmio dos juros futuros e da Selic, hoje em 13,75%, e que tem resultado em críticas do presidente contra o Banco Central.