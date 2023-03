South Summit realça o Cais Mauá como local para eventos

O porto da capital gaúcha foi inaugurado por Borges de Medeiros em agosto de 1921. Agora, desativado há anos, mas com a realização da segunda edição do South Summit Brazil, o Cais Mauá mostra uma utilidade muito importante com a vinda de tantas startups, empreendedores e investidores a Porto Alegre, 102 anos após a sua inauguração oficial.

A estrutura portuária como a conhecemos hoje começou a ser montada em 1911, com vistas a atender as necessidades crescentes do comércio de Porto Alegre. A cidade fez do porto a principal via de ligação com outras cidades brasileiras, bem como de quase todo o mundo, o que era conseguido exclusivamente por barcos para o abastecimento fundamental.

Havia preocupação com a melhoria dos atracadouros que serviam às embarcações da época. Em 1899, Borges de Medeiros recebeu um primeiro projeto de atracação, que pensava em substituir os antigos atracadouros da cidade e melhorar a ligação com mais cidades no Estado, com ferrovias, vias terrestres e fluviais.

Importante saber que agora, em 2023, uma empresa de engenharia foi contratada para realizar o serviço de batimetria, que é a medição de profundidade, e que permitirá a dragagem da sonhada hidrovia gaúcha. Mas, saliente-se que já em 1904 foi revelado o projeto Porto Alegre, Porto de Mar, visando o aprofundamento dos canais da Lagoa dos Patos desde a Barra de Rio Grande até a Capital. Depois de diversas versões, foi aceita a ideia do engenheiro Rudolph Ahrons, sendo que o primeiro trecho do cais foi concluído em 1913, na frente da atual Praça da Alfândega.

Mas, o pequeno calado, de apenas 2,7 metros de profundidade, só permitia a atracação de pequenas embarcações, concluídos os primeiros 146 metros do cais, então com 4 metros de profundidade. Em 1918 outros setores do Estado assumiram e tocaram as obras, inclusive empresa da França, com a dragagem. Curioso é que mesmo estando operando desde 1916, o porto de Porto Alegre foi inaugurado oficialmente em 21 de agosto de 1921.

Com o andamento exitoso do South Summit Brazil 2023, projetando Porto Alegre para o mundo, o lugar do momento é justamente o Cais Mauá, muito bem preparado para receber um evento desse porte e tamanha importância em inovação e empreendedorismo. Jamais alguém pensaria, no passado, que o porto da Capital sediasse algo com tamanha repercussão.

Que o South Summit Brazil seja apenas o grande início da revitalização do antigo porto, um local tão importante e com uma boa história para Porto Alegre!