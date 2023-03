Olivicultura cresce e se consolida no Rio Grande do Sul

A olivicultura gaúcha está ganhando mais espaço na produção de azeite no Brasil, com destaque para o extravirgem. Somente em 2022, foram investidos R$ 150 milhões pelas empresas do setor. O presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva), Renato Fernandes, comemora os investimentos que os produtores vêm fazendo, além do aumento das áreas de plantio no Rio Grande do Sul, sendo que a entidade projeta uma supersafra neste 2023.

O dirigente lembra também que está ocorrendo a contratação de muitos trabalhadores nos grandes empreendimentos do setor com carteira assinada. Nos menores, há muita presença da família que toca o negócio. Para incentivo à produção, apostam hoje no setor da olivicultura o Banrisul, por meio do seu programa ABC, bem como o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O início da atividade se deu no Cerro dos Olivais, em Caçapava do Sul, que em 1996 implantou a cultura, mesmo sem saber ainda como ela iria se desenvolver. Anos depois, muitas outras pessoas começaram a se interessar pelo cultivo e seguiram esses passos.

Foi em 2008 que a Cerro dos Olivais, dentro dessa filosofia de desenvolvimento, elaborou o primeiro azeite de oliva do Brasil, mostrando a possibilidade de produzi-lo. Os passos foram dados dentro de um limite de conhecimento precário para época. Mas, através de um trabalho e um movimento constante na busca de conhecimento e informações, foram feitas ações importantes para abrir espaço para um desenvolvimento mínimo dentro das possibilidades apresentadas.

Em 31 de julho de 2008, foi criada a Associação Rio-Grandense de Olivicultores (Argos), em Ijuí, visando melhorar em todo o Sul do País as relações existentes com a olivicultura.

Através dela foram feitos vários movimentos de ensino e de abertura de caminhos na Espanha, Portugal e na Argentina, para que os gaúchos interessados fossem buscar conhecimentos ou para trazer profissionais da área e cientistas para aqui darem orientação sobre a cultura e mostrarem suas experiências.

Desta maneira, os investimentos que estão e ainda serão feitos na olivicultura gaúcha devem estar calcados em um bom conhecimento sobre a produção e cultivo da cultura.

Por tudo isso, o azeite de oliva ganha cada vez mais produtores no Estado e está sendo muito procurado pelos consumidores por suas qualidades e benefícios à saúde, abrindo uma nova e importante frente econômica produtiva no Rio Grande do Sul.