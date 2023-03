Municípios precisam de receitas fortes

Com a reforma tributária ainda sem uma definição por parte do governo federal, com o necessário trâmite no Congresso Nacional, as prefeituras voltam a se preocupar com a perda de receitas nos tributos que mais atendem às atribuições dos prefeitos.

Manter parte da arrecadação nas cidades é importante. Tanto que o prefeito da Capital, Sebastião Melo (MDB), está participando das discussões sobre a reforma tributária em Brasília e também dos debates na Câmara Municipal de Porto Alegre.

Melo alertou os vereadores sobre os impactos negativos que os projetos em tramitação no Congresso podem ter nas contas públicas e nos serviços essenciais em Porto Alegre.

Para o prefeito, trata-se de um problema histórico que não pode prejudicar as cidades com aumento de atribuições e diminuição da participação nos impostos. Ele também sustentou que é preciso construir uma proposta simplificada, sem aumentar tributos ou prejudicar o atendimento à população, no que está certo.

Mas, para alcançar o objetivo, é claro que os prefeitos devem se unir em torno de uma proposta que não penalize as cidades. A Frente Nacional de Prefeitos (FNP) tem realizado reuniões para alertar sobre os problemas que a reforma tributária poderá trazer ao tirar recursos dos municípios.

Para o secretário da Fazenda de Porto Alegre, Rodrigo Fantinel, a unificação de tributos impactará diretamente no Imposto Sobre Serviços (ISS), principal fonte de arrecadação municipal. Ele cita que 15% do ISS que hoje fica com as prefeituras serão direcionados à União. Alertou ainda que o valor do imposto representa todo o orçamento da educação, ou R$ 1,5 bilhão ao ano, sendo 65% da saúde e 36% da receita própria, com R$ 3,5 bilhões.

O processo de simplificação da reforma tributária é fundamental e precisa sair no primeiro ano do novo governo federal.

O ex-governador Germano Rigotto, que tem participado dos debates, entende que o pacto federativo não é somente retirar recursos da União e entregá-los aos estados e municípios. A Constituinte de 1988 fez isso: deu mais recursos para estados e municípios. Mas os governos federais pós-1988 encontraram uma forma de jogar para os demais entes federados atribuições e competências que eles não tinham, observa Rigotto.

Por tudo isso, o melhor caminho é um debate coletivo para uma proposta que respeite a autonomia municipal. O fato, citado por muitos prefeitos, é que as pessoas não moram na União ou nos estados, elas vivem nos municípios. Isso é uma verdade sem contestação e deve ser levada em conta pelos que estão montando a reforma no governo federal e também pelos congressistas em Brasília.