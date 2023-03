Expectativa pela decisão de hoje do Copom sobre juros

Começaram ontem as reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom), devendo terminar hoje, gerando a expectativa sobre o que decidirão os seus integrantes e como baterão o martelo sobre a taxa básica de juros, nesta que é considerada uma 'super-quarta', por esse motivo.

O cenário brasileiro fica de olho na crise bancária mundial, após a quebra do Silicon Valley Bank e a compra do Credit Suisse, quando ocorreu corrida dos bancos centrais mundiais para ajudar as instituições com o fluxo de caixa. Os analistas brasileiros, no entanto, sugerem que o cenário externo não tem tanto impacto local.

É quase consenso no mercado que a Selic deverá permanecer em 13,75% ao ano, com as atenções voltadas para o comunicado do Copom.

Após a forte pressão exercida por parte do governo sobre o atual patamar das taxas de juros, o mercado espera pelo tom a ser adotado pelos membros do colegiado.

Porém, alguns economistas agora estão esperando redução da taxa de juros ainda no primeiro semestre deste ano, em um movimento semelhante ao sinalizado por bancos centrais de outros países frente ao risco de recessão.

Embora o sistema bancário no Brasil seja considerado sólido, uma possível crise global reforça a necessidade de um novo e convincente arcabouço fiscal por parte do governo Lula.

A atual gestão federal considera que a queda dos juros é fundamental para movimentar a economia e chegar a um Produto Interno Bruto (PIB) razoável ao fim do ano.

Apesar das pressões do governo federal sobre o Banco Central para a queda dos juros, a expectativa para a taxa Selic se manteve estável para o fim de 2023, 2024, 2025 e aumentou para 2026 no Boletim Focus do BC.

Especialistas lembram que o Copom terá dificuldades de reduzir a taxa de juros este ano, pois o Banco Central tem uma meta de inflação a cumprir, que é de 3,25% em 2023 e 3% em 2024-2025, porém, as expectativas inflacionárias seguem acima da meta.

Portanto, tudo indica a manutenção da Selic nos atuais 13,75%. Enquanto isso, de parte do Planalto, o presidente disse que vai continuar batendo, 'tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para que a economia possa voltar a ter investimento'.

Então, resta aguardar o fim do dia para sabermos o que o Copom decidiu.