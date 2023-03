Âncora fiscal para equilibrar as contas públicas no Brasil

A ideia da chamada âncora fiscal, elaborada pela equipe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e em mãos do presidente Lula da Silva é a de que a nova norma tenha uma trava para o controle dos gastos, mas leve em conta outros fatores além da inflação, como crescimento da economia e trajetória da dívida pública.

O secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, diz que a proposta tem potencial para zerar o rombo das contas públicas - de centenas de bilhões de reais - em 2024.

O Brasil tem hoje um teto de gastos que limita as despesas do governo, considerando o que foi gasto no ano anterior, atualizado pela inflação.

Mas será mudado. A área econômica do governo finalizou a minuta da proposta que altera as regras. A medida foi discutida pelos economistas ligados ao presidente Lula desde a campanha presidencial.

O objetivo, segundo o governo, é ampliar as despesas com saúde, educação, projetos sociais e habitação. O fato é que a nova fórmula precisa encontrar uma saída para as contas públicas.

Fiscal neste caso se refere às receitas e despesas do governo. Âncora é usada no sentido de segurar as despesas, algo que está muito acima daquilo que pode ser considerado como tendo pelo menos um certo equilíbrio.

Hoje, o déficit, como citado, é estrondoso, ampliado com a chegada do novo e auxílios emergenciais. E as emendas parlamentares serão blindadas do controle de gastos na âncora fiscal, que deve ser definida ainda antes de viajar para a China, no fim do mês.

Com isso, o arcabouço fiscal não vai segurar o crescimento das emendas, que são verbas indicadas por deputados e senadores, que ficarão vinculadas à arrecadação do governo e poderão ter variações maiores do que as de outras despesas.

O presidente Lula já afirmou que é preciso "tirar o pobre da fila do osso e recolocá-lo no orçamento. Caso contrário, jamais conquistaremos a verdadeira democracia". O presidente citou que o governo irá apresentar, ainda em 2023, propostas para elevar a qualidade da educação básica, ampliar a oferta de creches e expandir a educação em tempo integral.

Mesmo sendo uma obviedade para a vida regular das famílias, dos executivos, das empresas comerciais, industriais e no agronegócio, na área pública e não apenas no governo federal, mas também em alguns estaduais e municipais, ter equilíbrio fiscal é deixado de lado em muitas ocasiões.

Daí até o indesejável aumento de tributos o passo é muito próximo, infelizmente.