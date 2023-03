Os sinais da economia do Brasil no começo de 2023

O Brasil registrou recuo de 11 pontos no Indicador de Clima Econômico (ICE) e atingiu 73,5 pontos no começo de 2023. Na sua composição, o Indicador da Situação Atual (ISA) teve queda de 21,7 pontos alcançando 70,6 pontos, enquanto no Indicador de Expectativas (IE) caiu 0,4 ponto chegando a 76,5 pontos.

É o que aponta a Sondagem Econômica da América Latina, que apura os indicadores e foi divulgada na semana passada pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV).

Com o desempenho, o Brasil está no grupo de países pesquisados que registrou queda nos três indicadores no início de 2023.

"O cenário para o Brasil descrito pela pesquisa é de uma estabilidade nas expectativas e de uma piora acentuada (acima de 20 pontos) na avaliação da situação atual", informou o instituto pelo site da FGV.

Conforme a pesquisa, a queda verificada no Brasil, ocorre também na Colômbia, Uruguai e Bolívia. Paraguai puxa a melhora do clima econômico da região. Entre o 4º trimestre de 2022 e o 1º trimestre de 2023, cresceu 47,6 pontos no ICE, resultado do aumento de 83,3 pontos no ISA e de 3,6 pontos no IE. Em 2022, o país sofreu uma forte seca e perdeu exportações para a Rússia em decorrência da guerra na Ucrânia, o que ajuda a explicar a melhora nos indicadores.

O segundo destaque ficou com o Peru, que de acordo com a pesquisa, tem mostrado um grau de resiliência positiva em termos políticos, mesmo com as turbulências decorrentes do impeachment do presidente Pedro Castillo.

México, Equador, Argentina e Chile também tiveram melhoras do clima econômico. Observa-se que, à exceção do Chile, todos os países que registraram avanço do ICE, também o fizeram em relação ao ISA e ao IE.

São alguns dos primeiros sinais da economia brasileira neste ano de 2023, que está apenas começando.

De qualquer forma, é preciso estar atento para que a atividade econômica reaja, e o Brasil siga no rumo do desenvolvimento econômico e do crescimento. Só assim será possível criar empregos, uma necessidade urgente, tendo em vista que ainda são milhões de desempregados.

Parlalelamente, também é preciso atenção para evitar a alta da inflação. O mercado já está falando em quase 6% de IPCA, o índice oficial de inflação do País, em 2023.