A importância da revisão do Plano Diretor de Porto Alegre

Está em plena discussão a revisão do Plano Diretor de Porto Alegre, lei municipal que, observando as diretrizes do Estatuto da Cidade, deve ser revisada a cada 10 anos.

O Plano foi aprovado em 1999, entrou em vigor em março de 2000 e teve sua primeira revisão implementada em julho de 2010. Agora, o processo de revisão atrasou, tanto por demora da prefeitura nos encaminhamentos quanto pelas restrições a partir da panddemia.

As atividades presenciais estão de volta, a começar pela Conferência de Avaliação do Plano Diretor, concluída nesta quinta-feira na Pucrs, após três dias de debates.

É importante salientar que o Plano Diretor é mais do que uma lei, pois além de regular a construção civil na cidade, serve também para dar diretrizes ao desenvolvimento na próxima década, isto é, planejar e pensar a Porto Alegre que queremos para 2030.

Esse diploma legal define questões fundamentais para o cotidiano de todos os que vivem em Porto Alegre, como o tempo que gastamos para nos deslocar na cidade, a segurança, a qualidade de vida e a capacidade de prevenção a eventos climáticos extremos. É importante que todos os atores da cidade façam parte dessa discussão.

O Plano Diretor tem sete estratégias que perpassam todas as questões que envolvem a cidade: Estratégia de Estruturação Urbana, Estratégia de Mobilidade Urbana, Estratégia de Qualificação Ambiental, Estratégia de Promoção Econômica, Estratégia de Produção da Cidade, Estratégia de Uso do Solo Privado e Estratégia do Sistema de Planejamento.

Além da organização do Sistema de Planejamento, o Plano Diretor ainda define as Normas Gerais do Regime Urbanístico, em outras palavras, o quanto e onde se pode construir, qual é a altura máxima dos prédios em determinadas regiões, quais devem ser os recuos, se é permitido comércio ou se é uma área residencial.

O atual Plano Diretor agora deve passar por uma ampla revisão, que na verdade já começou, como mostrou o Jornal do Comércio, em levantamento que apontou 95 alterações na lei desde 2010.

Neste momento, será olhado o todo da cidade, uma revisão que defina quais serão as diretrizes para todo município, incluindo os quase 100 bairros da Capital.

As mudanças que serão feitas ou debatidas como propostas têm que visar a melhoria da vida urbana como um todo, desde o desenvolvimento econômico, passando por transporte coletivo e núcleos residenciais populares, áreas verdes e qualidade de vida. É o que todos desejam. Mas é preciso participar do processo.