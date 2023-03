Exportação de carne para o México é vitória do agronegócio

Mais uma vitória do agronegócio brasileiro com a liberação para exportar carne bovina para o México. Agora estão habilitadas 34 plantas frigoríficas a venderem para o mercado mexicano, após 12 anos de negociações. O longo tempo de tratativas prova, mais uma vez, que entre países não há amizade, mas sim interesses e negócios. Apesar da boa nova, o Rio Grande do Sul ainda não está credenciado. Por outro lado, a partir de agora, o México poderá comprar carne bovina de Santa Catarina, estado reconhecido pela Organização Mundial de Saúde Animal (OMSA) como zona livre de febre aftosa. O país também poderá comprar carne in natura e desossada de outros 14 estados declarados livres de febre aftosa, com vacinação.

O governo mexicano já publicou os requisitos zoosanitários para a compra de carne bovina do Brasil, último passo para a liberação dos 34 frigoríficos. A autorização ocorre um mês após o México liberar a importação da carne suína brasileira.

Segundo o Ministério da Agricultura e Pecuária, a abertura do mercado mexicano representa uma oportunidade histórica para as relações comerciais brasileiras. A expansão dos mercados, informou a pasta, propicia a retomada do crescimento da pecuária, que sofreu um golpe no mês passado, com a descoberta de um caso de mal da vaca louca em uma fazenda em Marabá, no estado do Pará. Desde então, quatro países deixaram de comprar o produto brasileiro: China, Irã, Jordânia e Tailândia. Felizmente, e de acordo com o Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Alimentar do México, o governo brasileiro comunicou que o caso de vaca louca é atípico e sem risco de transmissão para outros animais e humanos.

Ainda em relação ao México, o Brasil vinha pedindo desde 2011 autorização para exportar aves, bovinos e suínos ao país. Somente no início deste ano, segundo a pasta da Agricultura, é que foram habilitadas plantas frigoríficas para a exportação para Indonésia e derrubadas as suspensões de três frigoríficos para a comercialização aos chineses.

Já com relação à China, que suspendeu a compra de carne bovina brasileira após a ocorrência no Pará, equipes técnicas do Ministério se reuniram com autoridades asiáticas e prestaram todas as informações. Agora, a decisão está com os chineses.

Como o agronegócio tem exportado muito, cabe ao governo federal, com o apoio de estados e municípios, proteger os nossos rebanhos e as safras agrícolas, com ou sem estiagem, a fim de que as exportações não sofram descontinuidade, o que causaria um mal financeiro para toda a cadeia produtiva.