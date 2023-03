O consumo e o endividamento dos brasileiros

O programa chamado de Desenrola, do governo federal, que visa a renegociação de dívidas, deverá ser anunciado nos próximos dias. A ideia é estimular a economia, reabilitando ao mercado consumidor um contingente de milhões de brasileiros endividados.

Antes disso, a Federação Brasileira de Bancos, a Febraban, iniciou programa de renegociação de dívidas junto ao setor e de todos os tipos, desde consignados e cartões, sendo que o Brasil tem, segundo a entidade, cerca de 70 milhões de superendividados. A iniciativa também beneficiaria a economia do País como um todo.

No mercado de crédito, hoje existem 51 milhões de pessoas que devem entre zero e dois salários-mínimos, o equivalente a R$ 50 bilhões. Essas pessoas, às vezes, devem R$ 100, R$ 200, R$ 300, e são lançadas no Serasa. Por conta dessa situação, não podem ter mais crédito.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está discutindo com sua equipe, com Febraban, Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com empresários, medidas para encontrar uma proposta de fazer com que essas pessoas se livrem dessas dívidas e possam voltar a comprar e tomar crédito mais uma vez, sendo assim reabilitadas ao mercado de consumo.

O fato é que são milhões de pessoas com dívidas e que, pela atual situação socioeconômica, não terão como, tão cedo, honrar os compromissos financeiros assumidos.

Provavelmente mais uma sequela deixada pela pandemia, com o desemprego em massa ocorrido nos quase três anos da Covid-19 - embora a taxa de desemprego de 2022 tenha sido a menor desde 2015.

Ainda assim, há uma parcela que segue em dificuldades, mas que poderá ter um fôlego, ainda que o ideal seja, como está ocorrendo desde 2022 e felizmente, a volta de mais e mais empregos formais para que a vida de tantos volte ao mais normal possível.

É tudo o que se quer, ainda que o ideal seria maior controle financeiro de cada um para aderir aos empréstimos consignados e outros modelos de financiamentos, sem uma análise criteriosa feita pelo tomador do dinheiro sobre como o compromisso, geralmente mensal, poderá ser honrado com as aposentadorias ou vencimentos/salários normais recebidos.

Enfim, um problema que pode ter uma solução para milhões de brasileiros em situação de penúria financeira.