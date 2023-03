A reforma tributária e o papel estratégico da indústria no País

O mercado brasileiro tem vivenciado constantes altos e baixos devido ao cenário político e econômico, mas aos poucos o Brasil tem avançado. Para melhorar o cenário, a equação é complexa e uma das grandes apostas é a reforma tributária, vista pela indústria como essencial para melhorar a competitividade, reduzir o custo Brasil e abrir novos mercados.

Em fevereiro, a balança comercial do País registrou superávit comercial de US$ 2,837 bilhões, segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). No mês, US$ 20,56 bilhões em exportações e US$ 17,723 bilhões em importações. No ano, o saldo comercial é positivo em US$ 5,446 bilhões. O mercado não esperava esse resultado. A expectativa era de um saldo positivo de US$ 2,20 bilhões.

No Estado, porém, 2023 começou com desaquecimento na indústria e queda na produção e no emprego do setor, conforme a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs). Pesquisa da entidade indica que os resultados ficaram abaixo do comportamento histórico para o primeiro mês do ano, e as expectativas dos empresários gaúchos não indicam mudança no cenário. Já são cinco meses sem crescimento na produção da indústria.

Diante do cenário, as perspectivas dos empresários gaúchos consultados pela Fiergs - 194 empresas, sendo 46 pequenas, 64 médias e 84 grandes - para os próximos seis meses, continuam pouco otimistas e sem grandes alterações em relação a janeiro.

Em nível nacional, levantamento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) mostra que houve melhora na confiança no mês de fevereiro. Em janeiro, a predominância havia sido de falta de confiança no mercado industrial.

A confiança avançou em 21 dos 29 setores avaliados, o que coloca 19 dos setores industriais em estado de confiança novamente. Entre os setores com maior confiança estão os de produtos farmoquímicos e farmacêuticos. Já os menos confiantes são o de produtos de madeira.

O setor industrial apoia uma reforma ampla, englobando tributos dos três níveis de governo. É preciso unificar os tributos sobre consumo, com a substituição de PIS/Cofins, IPI, ICMS, ISS e IOF por um único imposto do tipo IVA, de abrangência nacional. O novo imposto deve ter base ampla de incidência, tanto sobre bens como sobre serviços. Dessa forma, a indústria colherá resultados não apenas no campo da competitividade, mas também na geração de mais postos de trabalho e empregos com melhor remuneração.