A agricultura familiar também precisa de apoio

Motor econômico do Brasil, o agronegócio deve voltar a crescer em 2023, conforme projeção da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Em 2022, o Produto Interno Bruto (PIB) do agro teve queda de 4,1% em relação a 2021. Os principais fatores foram a quebra da safra de soja e o aumento dos preços dos defensivos agrícolas e fertilizantes provocado, principalmente, pela guerra da Ucrânia. Para 2023, a projeção da entidade é que o PIB cresça 2,5% em relação a 2022.

Em 2020, a soma de bens e serviços gerados pelo agronegócio brasileiro chegou a R$ 1,98 trilhão ou 27% do PIB. O setor, nesse sentido, tem se mostrado um dos segmentos econômicos de maior evolução e capacidade de gerar riquezas, além de reduzir as disparidades sociais no País.

Para o cenário continuar evoluindo no País, a participação dos grandes e médios agricultores é essencial, mas a agricultura familiar não pode ser deixada de lado, pelo contrário, deve ser apoiada.

O governo federal sustenta que promoverá esforços no fortalecimento da produção agrícola, especialmente nas frentes da agricultura familiar.

Por isso, o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, vem defendendo que "não existem duas agriculturas" e que é preciso dar oportunidades para aqueles que desejam trabalhar na área. Para isso, precisam de apoio, como acesso a crédito, juros compatíveis, assistência técnica e incentivo às cooperativas.

No Rio Grande do Sul, afetado pela estiagem pelo terceiro ano seguido, os agricultores estão acumulando financiamentos e sua renda diminuindo.

Por isso, ações para o pequeno produtor são mais que necessárias. O Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar sinalizou que negociará com o Ministério da Fazenda a prorrogação dos financiamentos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) e do Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural (Pronamp) contratados pelos produtores gaúchos afetados pela seca. O pedido por prorrogação das dívidas tem também a chancela do governador do Estado, Eduardo Leite.

Seja grande ou pequeno, o produtor rural é um grande gerador de riquezas para o País, que deve ser apoiado, para continuar contribuindo com o desenvolvimento econômico da nação. É uma questão estratégica.