A reciclagem tem importância social, ambiental e econômica

O Panorama dos Resíduos Sólidos 2022, da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) sobre reciclagem no Brasil, aponta que apenas 4% dos mais de 80 milhões de toneladas de lixo produzidos por ano, com condições de serem reaproveitados, são enviados para esse processo. Os principais motivos para isso são a falta de conscientização e de engajamento do consumidor na separação e descarte e a infraestrutura falha de prefeituras para permitir que esses materiais retornem para o ciclo produtivo. As consequências para o País são um alto custo social, ambiental e financeiro.

Com 80 milhões de toneladas ao ano, o Brasil é o quarto maior produtor de lixo do mundo. Porto Alegre, por exemplo, teria capacidade de reaproveitar 250 toneladas ao dia. Hoje, recolhe entre 70 e 80 toneladas. O restante não vai para a reciclagem por ser descartado em locais inapropriados ou junto com o lixo orgânico, o que contribui para a contaminação e poluição ambiental.

Além do impacto ambiental, como alagamentos, inundações e aumento da poluição, as estimativas da Abrelpe apontam que a perda econômica para o País é de pelo menos R$ 14 bilhões todos os anos por não reciclar o seu lixo. Entram nessa conta o desperdício de recursos públicos, o gasto com saúde pública, a desvalorização de imóveis, a obstrução de vias públicas e os prejuízos ao turismo.

Na Capital, a cadeia formal de reciclagem conta com 17 unidades de triagem, que geram emprego e renda para mais de 600 famílias. Se o percentual de resíduos com capacidade de reciclagem chegasse a esses locais, seria possível gerar emprego e renda para uma parcela necessitada ainda maior da população.

Por outro lado, há a cadeia informal, formada por catadores de rua. E mesmo que muitas pessoas relutem em enxergar os catadores de lixo reciclável como trabalhadores autônomos, hoje, no País, a única possibilidade de recuperação de valor do reciclável, existe em grande parte devido ao trabalho deles. Eles são mais de 800 mil atualmente no País, segundo levantamento do Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis.

O Brasil tem um grande potencial para aumentar a reciclagem - mais de 70% dos brasileiros não separam o lixo em comum e reciclável - e, consequentemente, diminuir a poluição e gerar empregos. Para isso, no entanto, é preciso um trabalho de conscientização da população, em níveis municipal, estadual e federal, sobre a importância da reciclagem para a sociedade.