A importância das dragagens para a economia gaúcha

As vantagens do transporte marítimo e fluvial são inegáveis para o Brasil e o Rio Grande do Sul. No entanto, ao longo dos anos, o predomínio histórico do transporte rodoviário levou a subutilização do modal hidroviário tanto em nível nacional quanto estadual.

O Rio Grande do Sul possui uma importante malha hidroviária concentrada nas bacias hidrográficas do Guaíba e Litorânea. Jacuí e Taquari são os principais rios navegáveis. Entre os portos, Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre são os que movimentam mais cargas.

A utilização do modal é comprovadamente mais econômica, principalmente quando comparada ao transporte rodoviário. Capaz de alcançar lugares distantes, desde que banhados por mares ou rios, gasta menos combustível e transporta grandes quantidades de carga, estando livre de custos no decorrer do percurso, como pedágios. Mas no Brasil, para o modal se desenvolver mais e reduzir o foco no transporte por rodovias, é preciso investimentos em infraestrutura e manutenção de hidrovias e portos.

Para 2023, investimentos já anunciados devem dar às hidrovias gaúchas maior protagonismo. Ações de dragagem que serão conduzidas pelos governos estadual e federal devem ultrapassar investimentos de R$ 90 milhões, mas os prazos ainda não estão definidos, o que deixa o setor empresarial preocupado.

Em 2022, a falta da dragagem na Lagoa do Patos foi uma das principais causas da queda da entrada de navios de longo curso que têm como destino o porto da capital gaúcha. Em 2021, conforme a Associação Hidrovias do Rio Grande do Sul (HidroviasRS), entraram 202 embarcações e, em 2022, o número caiu para 122. Os canais que deverão ser dragados serão o da Feitoria, na Lagoa dos Patos (dragado em 2020, mas que já apresenta assoreamento, precisando redragagem), Leitão, Pedras Brancas, Itapuã, no lago Guaíba, e Furadinho, no Delta do Jacuí.

Nos portos marítimos, o assoreamento leva à redução da profundidade do calado, impedindo que alguns navios ingressem no canal de acesso. Assim, a dragagem é necessária para permitir o tráfego seguro de embarcações e, consequentemente, manter a competitividade.

Uma ideia que está prevista para ser implementada ainda neste ano no porto de Rio Grande é vista com bons olhos pela Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP) . Para a instituição, a proposta de realizar a concessão dos trabalhos de dragagens dos canais de acesso aos portos nacionais permitirá que essas ações sejam feitas de forma mais previsível e frequente.