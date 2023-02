Com a guerra da Ucrânia, todos perdem

O dia 24 de fevereiro marcou um ano da invasão da Rússia à Ucrânia, maior conflito na Europa desde o fim da Segunda Guerra Mundial. De um lado, o presidente russo, Vladimir Putin - protagonista da tensão global -, insiste que continuará a "operação militar especial". De outro, o ucraniano Volodymyr Zelensky continua a prometer vitória aos ucranianos. As crises geradas são diversas, com perda de vidas, deslocamento de pessoas e questões econômicas que afetam o globo de forma contundente.

O objetivo do Kremlin era refazer as fronteiras neutras em torno do país diante da ameaça de a Ucrânia passar a integrar a Otan (aliança militar ocidental). Até agora, fracassou, mas ainda pode colher uma vitória caso a guerra termine com perdas territoriais para a Ucrânia. Os Estados Unidos e seus aliados europeus não acreditam, no entanto, que as ambições militares de Putin se encerrem nessas ações.

A questão que se coloca, porém, não é qual força vencerá, mas tudo que já foi perdido nesses 365 dias. Desde que a guerra começou, 30 mil civis foram mortos na Ucrânia, sendo mais de 480 crianças. Além disso, 13,2 mil civis ficaram feridos.

Entre os militares, estimativa do Exército da Noruega, que faz fronteira com a Rússia, indica 180 mil mortos ou feridos no lado russo e 100 mil no ucraniano. Uma guerra nunca fica restrita as suas fronteiras. Sofrem os países limítrofes e, diante do sistema globalizado que se vive hoje, toma contornos mundiais. A guerra fragilizou economias de diversas nações, ocasionou o aumento nos preços de alimentos e combustíveis, com consequente elevação dos índices de inflação, mudou de forma drástica o comércio internacional de commodities e insumos e impediu o crescimento mundial. Os maiores impactos foram sentidos na questão energética e de grãos.

Antes da guerra, conforme a JP Morgan, os dois países respondiam por 28,9% das exportações globais de trigo. O conflito paralisou o comércio nesses países, de um lado pelas sanções impostas à Rússia, e de outro pelo impedimento do escoamento na Ucrânia. As perdas no geral, neste um ano, são estimadas em US$ 2,8 trilhões.

Há também a crise humanitária e de refugiados, a pior na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Conforme a Organização das Nações Unidas (ONU), a ofensiva russa provocou a fuga de 18 milhões de pessoas da Ucrânia. Ainda assim, o aumento de gastos com defesa anunciado por alguns países da Otan é celebrado como o caminho certo para os próximos anos, com a finalidade de impedir que a Rússia tente novas invasões em um futuro próximo.