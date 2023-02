Hidrogênio verde é a aposta no Rio Grande do Sul

A crise climática e energética no mundo, mais urgente atualmente na Europa, devido ao corte de relações com a Rússia devido à guerra na Ucrânia, ampliou a preocupação com a substituição de combustíveis fósseis por alternativas menos poluentes.

Uma das alternativas de combustíveis a empolgar o mercado é o hidrogênio verde (H2V), produzido a partir de fontes renováveis de energia, como a eólica e a solar.

De olho no futuro, o governo do Rio Grande do Sul contratou a consultoria McKinsey & Company para mapear o potencial de produção e consumo de hidrogênio verde no Estado. O levantamento confirmou as expectativas de que o Rio Grande do Sul pode ser competitivo na atração e no desenvolvimento de empreendimentos que gerem esse combustível renovável, com 10 localidades gaúchas aptas à produção: Giruá, Uruguaiana, São Francisco de Assis, Dom Pedrito, Vila Nova do Sul, Cambará do Sul/Arroio do Sal, Porto Alegre, Mostardas, Santa Vitória do Palmar e Rio Grande.

Um dos processos para a obtenção do hidrogênio verde é a eletrólise da água - separando o hidrogênio do oxigênio, através da eletricidade. E é aí que o território gaúcho se enquadra. Os municípios mapeados ganharam destaque por terem disponibilidade de energia renovável, distância do ponto de demanda e infraestrutura - como linhas de transmissão e usinas próximas.

Entre as cidades no radar dos empreendedores, Rio Grande concentra o maior potencial pelo fato de contar com um complexo portuário e a geração de energia eólica. Assim como a geração eólica onshore já está estabelecida no Estado, a costa gaúcha possui um amplo potencial para a produção offshore.

Com a matriz energética do mundo em processo de mudança, a produção do hidrogênio verde no RS pode alimentar o mercado interno, alcançar outras regiões do Brasil e outros países. Segundo a consultoria da McKinsey & Company, o Estado pode atingir uma demanda interna de 600 mil toneladas ao ano de hidrogênio verde em 2040. Além disso, poderia comercializar de 500 mil a 900 mil toneladas para outros estados e nações.

No Brasil, o Ceará é o estado com o maior número de projetos anunciados, mas Bahia, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte vêm logo atrás. Diante da alta oferta e da consequente competição em termos de preços, o País tem condições de se tornar um dos principais produtores e exportadores de hidrogênio verde e um dos únicos capazes de oferecer o produto a um custo inferior a US$ 1 por quilo até 2030. Considerando o longo prazo (2050), a cifra pode cair para US$ 0,55/kg, segundo estudo da BloombergNEF. Para viabilizar esse cenário, no entanto, o País precisará investir alto, algo em torno de US$ 200 bilhões (R$ 1,04 trilhão) até 2040.