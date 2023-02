Educação superior e o desenvolvimento social e econômico

O sistema educacional brasileiro ainda tem muitos desafios no que diz respeito ao acesso ao ensino superior. Mesmo tendo aumentado o número de ingressos nos últimos anos, a entrada dos jovens nas universidades ainda não é compatível com os padrões internacionais.

No Brasil, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), apenas 21% dos jovens brasileiros, entre 25 e 34 anos, concluíram o ensino superior. Nesse quesito, o País fica atrás de México (24%), Colômbia (30%), Chile (34%) e Argentina (40%). A média entre os países pertencentes à OCDE é de 44%.

Entre as missões de uma nação que visa gerar impactos positivos para o desenvolvimento econômico, político e social deve estar ampliar e democratizar o acesso à educação superior. As universidades são centros de pesquisa necessários para alimentar o desenvolvimento tecnológico.

O Plano Nacional de Educação (PNE), elaborado para 2014 a 2024, estabeleceu que o País deve chegar no último ano do período com uma proporção de 33% dos jovens entre 18 e 24 anos cursando a faculdade. Atualmente, está em 30,3%. Para o Rio Grande do Sul, a meta é de 50%, mas a situação atual é de 36,6%.

Sem um incentivo à formação superior no Brasil, a demanda por mão de obra qualificada em determinadas áreas, como em tecnologia da informação, finanças, logística e engenharias pode se tornar um problema no futuro. Outro ponto é a falta de ligação do setor educacional com aquilo que está sendo exigido e ofertado pelo mercado de trabalho.

O Brasil tem uma concentração de matrícula em torno de cursos como Direito e Administração, o que não supre as demandas necessárias. Isso gera um vácuo em algumas carreiras, o que dificulta o preenchimento das vagas disponíveis. Para reverter a situação, é preciso um plano de investimento que tenha em mente, além das necessidades do mercado futuro, a aplicação maciça de recursos. No Brasil, o gasto público com o ensino superior é de 5,6% do Produto Interno Bruto (PIB). Essa média é maior que a dos países da OCDE, de 4,4%, mas menor do que entre os desenvolvidos (Suécia 5,8%; Bélgica 5,7%; Finlândia 5,8% e Noruega 7,2%).

Para evitar um "apagão", é preciso ter projeto a fim de que o País consiga formar mais e melhor. Outra questão é frear a "fuga de cérebros" para outras nações em busca de melhores condições de emprego e renda. Quanto maior for a qualificação dos egressos, maior será o aproveitamento do capital humano com possibilidade de executar um desenvolvimento consistente do Brasil.