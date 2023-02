Passado o Carnaval, as atenções se volta à Reforma Tributária

As discussões sobre uma Reforma Tributária já pautaram vários governos desde 1988, mas nunca saíram do campo das ideias. Agora, passado o Carnaval, as atenções dos poderes Executivos e Legislativo em nível federal irão se voltar a destravar a questão. Mas a tarefa não será simples, pois enfrenta resistência de municípios, já que a essência é a implementação de um tributo único.

Em linhas gerais, a PEC 45/2019 substituiria cinco tributos (os federais PIS, Cofins e IPI, o estadual ICMS e o municipal ISS) por um único imposto sobre bens e serviços (IBS). A preocupação é que a extinção do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) onere os municípios, o que respingaria nos cidadãos, impactando diretamente na qualidade dos serviços.

Já a PEC 110/2019, em tramitação no Senado, prevê a criação de um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), cobrado pela União ou pelos estados, eliminando o atual ISS, ou seja, um imposto sobre o consumo ao invés de um que onera a produção de bens e serviços.

Hoje, o ISS é a principal fonte de arrecadação das prefeituras. Prefeitos, inclusive, já se organizam para em março ir a Brasília se manifestar. O que eles defendem é uma proposta simplificada, com a padronização prevista na PEC 46/2022, e que não leve ao caminho da precarização. O ISS é a principal receita dos municípios, que são o palco da vida real: saúde, segurança, educação e assistência

Para o governo federal, a agenda servirá como um teste de fogo para a articulação política, num momento em que a equipe econômica busca ampliar a confiança do mercado. Na semana passada, a Câmara dos Deputados formalizou a criação do grupo de trabalho para discutir a reforma e fixou um prazo de 90 dias para as negociações. Porém, ainda há muitos fios desencapados, embora a necessidade de uma reforma tributária seja consenso entre lideranças políticas e empresariais.

A tarefa, no entanto, é hercúlea. Pós-1988, esteve na mesa de todos os presidentes. Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) tentou, por meio de uma PEC, que, após quatro anos de discussões no Congresso, não foi votada. Luiz Inácio Lula da Silva assumiu em 2003, encaminhou a própria proposta, que foi aprovada na Câmara, mas não passou no Senado. Depois, Dilma Roussef (2011-2016), Michel Temer (2016-2018) e Jair Bolsonaro (2018-2022) também ensaiaram projetos, mas o assunto não avançou.

Agora é esperar que o governo Lula consiga levar adiante a medida, considerada fundamental para destravar a economia e impulsionar o crescimento do País e a geração de empregos.