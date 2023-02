Carnaval movimenta o turismo e o comércio no RS

A programação do Carnaval 2023 já está a todo o vapor. De Norte a Sul do Rio Grande do Sul, foliões já têm saindo em blocos. É a retomada integral da maior festividade brasileira, após o fim das restrições motivadas pela pandemia de Covid-19, que já vinha se desenhando desde meados de 2022, quando a vacinação contra a Covid-19 avançou e estabilizou a incidência de mortes e contaminações.

O Carnaval não é apenas o povo brincando, sorrindo, dançando e cantando junto. O Carnaval reflete a diversidade do povo brasileiro, combate todas as formas de discriminação e manifesta o desejo de inclusão das comunidades nos hábitos sociais vividos no cotidiano das cidades.

A expectativa é de que blocos e foliões tragam, também, grande movimentação na economia como um todo, em especial para os setores do comércio e turismo. São milhões de pessoas que trabalham nos negócios gerados por blocos carnavalescos, escolas de samba, bailes nos clubes sociais ou simplesmente participando ou assistindo nas ruas a turba passar. Mas tem aqueles que não são adeptos da folia e preferem ficar no sossego de suas casas ou aproveitando as cidades vazias no feriado prolongado entre 18 e 21 de fevereiro.

Estimativa divulgada em janeiro pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) aponta que o Carnaval de 2023 - classificado como o Natal do turismo - deve gerar uma receita de R$ 8,18 bilhões, um volume 26,9% maior que em 2022, mas ainda 3,3% abaixo do total de 2020.

A Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Sul (FCDL) acredita em um incremento de até 30% na comercialização de produtos na comparação com Carnaval 2022, quando ainda havia restrições de circulação. Na avaliação da Federação, as lojas especializadas em artigos típicos dos festejos carnavalescos poderão dobrar suas vendas em comparação com outros períodos do ano.

Além dos produtos típicos, o consumo deve ficar concentrado em restaurantes e bares, supermercados, vestuário com roupas leves, bijuterias, calçados e farmácias, especialmente cosméticos. O preço médio das compras pode ficar na casa dos R$ 160,00.

Já a rede hoteleira que abrange as praias gaúchas trabalha com a expectativa de atingir 100% de ocupação, enquanto Gramado e Canela, no interior do Rio Grande do Sul, devem ficar em 80%. Em Bento Gonçalves, a expectativa dos hotéis é chegar a 70%.

Depois do Carnaval, o ano começa de fato, e o Brasil volta a enfrentar os problemas econômicos, sociais e políticos.