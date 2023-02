Incentivar o hábito da leitura é um estímulo à economia

O 14 de fevereiro marca a passagem do Dia Mundial da Doação de Livros. Infelizmente, não é segredo para ninguém que o Brasil não valoriza o quanto deveria a literatura. A data, que acontece de forma voluntária no mundo todo, busca incentivar a doação de livros para quem não consegue comprar obras novas e a troca entre amigos e familiares. A missão é que mais pessoas tenham acesso a livros, um hábito que estimula a mente e a criatividade e é determinante para a formação do pensamento crítico.

No Brasil, entre 2015 e 2019, houve queda no número de leitores de 56% para 52%, segundo dados do Instituto Pró-Livro. No entanto, com a pandemia de coronavírus, a partir de 2020, o setor experimentou um aumento nas vendas. De acordo com o levantamento do Sindicato Nacional dos Editores de Livros, foram vendidos mais de 28 milhões de exemplares somente no primeiro semestre de 2021 - crescimento de 48,5%.

De acordo com a 5ª edição do estudo "Retratos da leitura no Brasil", cerca de 52% dos brasileiros têm esse hábito. Ainda assim, o consumo de livros no Brasil está longe de atingir patamares de países como Índia, Tailândia e China, considerados os países que mais gastam horas semanais com leitura.

Na França, por exemplo, a média de leitura é de 21 livros por ano. No Brasil, de quatro, sendo que 44% da população não lê e 30% nunca comprou um livro na vida. Por isso, valorizar datas que incentivam o acesso à leitura são tão importantes e deveriam ser mais incentivadas no Brasil.

Não é necessário comprar um livro novo. Há sebos vendendo livros a R$ 2,00, além de bibliotecas públicas em grande parte dos municípios brasileiros. Ainda assim, para a parcela que não pode adquirir ou não tem "templos" de leitura por perto, é importante que aqueles que têm acesso a livros doem ou troquem.

Pesquisa realizada pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO) mostrou que a educação formal e a renda familiar estão intimamente associadas ao hábito da leitura. Quanto menor a escolaridade e a renda da pessoa, menor o envolvimento com a literatura. A média de leitura de quem tem ensino fundamental é de 37%, e a de quem tem ensino médio, de 52,8%. Já entre os que têm ensino superior, a média é de 74,3%.

Para além de incentivar um hábito que só faz bem a população, que estimula a formação pessoal e desenvolve melhores cidadãos, o mercado do livro também faz a economia girar. Porque, quanto mais leitura, mais livrarias!