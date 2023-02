Ano de 2023 tem tudo para ser positivo para o turismo no Brasil

Apesar de o Brasil e outros países ainda conviverem com a Covid-19, 2023 será o primeiro ano em que o turismo poderá ter uma sustentação econômica mais sólida. O Conselho Mundial de Viagens e Turismo prevê que, em 2023, o setor, em nível mundial, atinja a marca de quase US$ 10 trilhões movimentados, deixando para traz os resquícios da pandemia.

E o Brasil deve abocanhar parte dessa receita por dois motivos. O primeiro é o número de feriados prolongados previsto para este ano: 11 em dias úteis, sendo oito nacionais, um estadual (20 de setembro) e dois municipais - em cidades que celebram o Dia de Nossa Senhora dos Navegantes e de Corpus Christi.

A maioria dos feriados deste ano cairá numa quinta-feira e podem resultar em ponto facultativo no dia seguinte (sexta-feira). Mas datas como a Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia do Trabalho e o Natal estão previstas para sextas e segundas-feiras e devem completar o calendário de descanso e viagens para o brasileiro. A população ainda terá a Proclamação da República, que cai numa quarta-feira e os demais pontos facultativos, como o Carnaval e Corpus Christi.

O segundo motivo é o câmbio desfavorável, que deve impulsionar de forma significativa o turismo interno, trazendo impacto positivo para diversos destinos no País. A previsão da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) é que o setor movimente em torno de R$ 74,3 bilhões em 2023 - o crescimento mais expressivo desde 2018.

Para o setor hoteleiro, principalmente no segmento de lazer, os feriados são uma boa oportunidade para desenvolver estratégias com foco no público regional, já que o cenário é propício para viagens de curta distância, uma vez que com as passagens aéreas chegaram a um patamar histórico de elevação de preços. Dessa forma, a tendência é que os viajantes busquem destinos mais próximos, como o Interior gaúcho e Santa Catarina ou, para quem mora mais próximo à fronteira, Uruguai e Argentina.

Em 2022, segundo o Ministério do Turismo, os feriados prolongados e pontos facultativos resultaram em pelo menos 12 milhões de pessoas viajando pelo País. Não entraram na conta as festas de fim de ano, que ultrapassaram a marca de 9,7 milhões de viajantes, 45% maior do que o contabilizado no mesmo período de 2021. As pausas ao longo do ano também foram responsáveis por aumentar a ocupação hoteleira nos principais destinos do País, que ultrapassaram os 90%.

O ano de 2023, portanto, tem tudo para ser um novo momento para o setor de hotéis e equipamentos turísticos.