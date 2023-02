Azeite gaúcho ganha destaque na produção nacional

O Rio Grande do Sul deu início, nesta quinta-feira, à 11ª Abertura da Colheita da Oliva, em Encruzilhada do Sul. Respondendo por 75% de toda a produção nacional de azeite de oliva, o Estado espera, em 2023, superar a safra do ano passado, quando foram produzidos 448,5 mil litros de azeite - 122% superior a 2021, com 202 mil litros -, segundo dados do Programa Estadual de Desenvolvimento da Olivicultura (Pró-Oliva).

A primeira marca de azeite de oliva extra virgem em escala comercial no Brasil surgiu no município de Cachoeira do Sul, nos anos 2000, e, de lá para cá, o setor só apresentou expansão. Nos últimos cinco anos, por exemplo, o crescimento foi de quase 800%, um sinal de que há potencial em solo gaúcho para alargar a produção.

Além do crescimento das agroindústrias, beneficiadas pelo clima favorável do Estado, a qualidade do produto também vem ganhando destaque. Em 2022, o Estado emplacou quatro empresas produtoras na lista das 100 melhores no Ranking Mundial de Azeite de Oliva Extravirgem (Evoo World Ranking).

A seca que castiga o Rio Grande do Sul neste ano-safra deve ter pouco impacto na colheita, com alguns olivais apresentando dificuldades pontuais nos pomares mais jovens em que as árvores ainda não estão adultas e necessitam de irrigação para driblar os efeitos da estiagem. E mesmo que haja quebra em algum pomar, outras árvores deverão apresentar crescimento, se tornando adultas neste ano e compensando a perda.

Com o interesse pela produção aumenta ano a ano, a tendência é de crescimento exponencial. Diante desse contexto de produção com qualidade, é importante também fomentar o consumo, educando consumidores e mostrando a competitividade do produto brasileiro, já que dos 100 milhões de litros consumidos no País, apenas 600 mil são produzidos aqui.

Nesse contexto, cresce no Rio Grande do Sul o investimento no setor de turismo que envolve as oliveiras, o chamado olivoturismo.

Em 2019, o Estado inaugurou a chamada Rota das Oliveiras, composta por mais de 30 cidades gaúchas e pelo menos 40 marcas que abrem suas propriedades para visitação.

Com o mercado em franca expansão e consolidação, e os produtores entendendo a importância de mesclar produção com turismo, resta ao consumidor gaúcho fazer sua parte e prestigiar o azeite de oliva daqui.