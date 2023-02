A campanha Liquida Porto Alegre e o comércio da Capital

Varejistas e consumidores estão na contagem regressiva para o início da 26ª edição do Liquida Porto Alegre 2023, que começa em 24 de fevereiro e se estende até 5 de março. A largada será na sequência do feriadão de Carnaval, com nove dias de desconto.

Com o propósito de movimentar o comércio, gerar arrecadação e empregos, a tradicional campanha, promovida pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-Poa) promete promover o ambiente de negócios na Capital.

Nesta edição, o número de lojas participantes, até o momento, já supera o total de adesões de 2022. A edição do ano passado, que ocorreu após uma pausa em 2021, devido às restrições impostas pela pandemia de coronavírus, foi um momento de retomada da economia.

Os 4,6 mil lojistas de 85 bairros da Capital que participaram da campanha relataram bons resultados. Os descontos oferecidos são compromisso dos próprios comerciantes e a ideia é que as promoções mostrem efetivamente reduções reais e atrativas, uma vez que o varejo encontra clientes com elevado endividamento e nível de inadimplência que vem crescendo.

O ano de 2022 terminou com elevação do endividamento das famílias no Rio Grande do Sul. Em janeiro de 2023, o cenário não foi diferente. Divulgada pela Fecomércio-RS, a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência dos Consumidores Gaúchos (PEIC-RS) registrou um percentual de 92,2% de famílias endividadas. Em novembro de 2022, esse percentual era de 91,8% e, em dezembro de 2021, de 88,7%.

Na comparação interanual, a parcela da renda comprometida com dívida passou de 21% em dezembro de 2021 para 27,2% no mesmo mês de 2022, com alta concentrada sobretudo no último trimestre de 2022.

Diante desse cenário adverso, as liquidações ganham sentido para o consumidor quando oferecem bons descontos. Pelo lado do lojista, a queima de estoques permite ajustar os níveis de produtos à disposição, além de reforçar o caixa. Em resumo, um ganha-ganha

Como os dois primeiros meses do ano costumam ser mais fracos nas vendas, já que a população acaba preocupada com outras despesas, como IPVA e IPTU, e consome menos nas lojas, o período de descontos pode salvar o mês de muitos comerciantes.

Assim, cabe ao consumidor ficar de olho nas promoções e, ao comerciante, negociar produtos com seus fornecedores para oferecer os melhores preços. Que seja mais um Liquida Porto Alegre bem-sucedido para todos!