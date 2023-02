A importância de avançar em educação no RS

O governador Eduardo Leite (PSDB) colocou a educação como área prioritária para seu segundo mandato, que teve início em janeiro. Entre os projetos que serão desenvolvidos está a ampliação do número de escolas de tempo integral no Rio Grande do Sul.

E a meta é ambiciosa: passar das atuais 18 para 550 até o fim da gestão, em 2026. Já para 2023, a ideia é terminar o ano com um total de 73 escolas atendendo estudantes de forma integral.

Na prática, as escolas de tempo integral funcionam, no mínimo, sete horas por dia, de segunda a sexta-feira, e oferecem três refeições diárias. Manter crianças e adolescentes em um ambiente seguro e alimentados vai além da educação.

O desafio será que os jovens cumpram essa carga-horária - entre 7h30min e 16h -, pois muitos têm tarefas domésticas para fazer, têm de cuidar de irmãos menores e, até mesmo, trabalhar e ajudar a compor a renda da família.

A essência é que, além de adquirir conhecimento, as crianças e os adolescentes sintam prazer em permanecer no ambiente escolar. Isso depende também de a educação mudar, porque o mundo mudou e a educação não pode ficar obsoleta.

E justamente essa mudança é uma das propostas do novo modelo de Ensino Médio, que corre em paralelo ao projeto de escolas de tempo integral no RS.

O modelo, implantado no ano letivo de 2022 em nível federal, está em andamento até 2024, quando os três anos que compõem o antigo Ensino Médio irão finalizar a adaptação.

Com a reforma, o tempo mínimo do estudante na escola passou de 800 horas para 1.000 horas anuais. O ponto mais importante, porém, talvez seja a implantação dos itinerários formativos, com disciplinas com foco nas áreas de conhecimento e na formação técnica e profissional.

As mudanças atingem apenas a parcela dos estudantes nos três anos finais de estudos, mas já servem como alento motivacional à formação desses jovens, uma vez que o currículo é mais flexível e permite a escolha de parte das disciplinas que serão cursadas.

Pelo menos no Ensino Médio, essas mudanças podem ajudar o projeto de escolas de tempo integral, pois o estudante, encontrando sentido entre o que é feito na sala de aula e de que maneira isso poderia ser aplicado em seu futuro profissional, pode se enxergar trabalhando em uma determinada área e ver sentido em permanecer na escola.

Agora, é torcer para que o plano dê certo e a educação do RS volte a despontar em nível nacional.