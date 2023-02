Uma nova Expodireto e os debates sobre o agronegócio gaúcho

O Rio Grande do Sul começou ontem a contagem regressiva para a Expodireto Cotrijal 2023, que acontece em Não-Me-Toque, de 6 a 10 de março. Neste ano, o palco de debates do agronegócio da América Latina aposta, além dos temas já tradicionais, como o aumento da produtividade no campo e a incorporação de novas tecnologias, em ações de sustentabilidade.

Nesse sentido, dois temas devem prevalecer nos debates na feira: preservação ambiental atrelada à produção e maneiras legais de usar áreas de preservação permanente (APPs) para construção de açudes e barragens, uma forma de aplacar a seca.

Por sinal, levantamento feito pela Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), até 31 de janeiro, projetava uma perda econômica que podia ultrapassar os R$ 50 bilhões. Dos 497 municípios do Estado, mais de 220 já declararam situação de emergência, sendo que ao menos 200 têm decreto vigente. As regiões Central, Fronteira e Missões são as que estão em situação mais grave. Culturas como milho, hortigranjeiros, arroz, soja, tabaco e até a produção leiteira são afetadas.

Há anos se discutem formas de contornar a seca - no Rio Grande do Sul já são três anos-safra consecutivos -, que, de tempos em tempos, afeta a produção gaúcha.

Já está mais do que na hora de se encontrar caminhos para viabilizar a construção de estruturas para armazenar a água das chuvas de outono, inverno e primavera, que fazem falta no auge da safra de verão. Na Expodireto, estarão representantes de mais de 60 países e o ambiente será propício para a troca de conhecimentos tecnológicos que possam ajudar o agro gaúcho.

A curto prazo, um pleito importante dos municípios é a liberação de uma linha de crédito a juro zero para a construção de barragens e a aquisição de equipamentos para irrigação. Além disso, se espera que ainda nesta semana o governo do Estado publique um edital liberando entre R$ 120 mil a R$ 130 mil por município para a perfuração de poços artesianos como forma de mitigar os efeitos da estiagem. Os recursos são oriundos do Projeto Avançar.

Neste ano, a Expodireto tem confirmados 580 expositores e estima um público de 250 mil pessoas no espaço da cooperativa em Não-Me-Toque. Em 2022, foram 563 expositores, 263 mil visitantes e R$ 4,9 bilhões em faturamento - a maior parte do valor com a venda de máquinas agrícolas. Apesar da seca, a expectativa é que os negócios somem R$ 5 bilhões na feira de 2023.