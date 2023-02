Transporte coletivo de Porto Alegre passa por avanços

Em contrapartida às veiculações da prefeitura sobre as vantagens do pagamento do IPTU de 2023 até o dia 8 de fevereiro, muitos reclamam do fato de que a prefeitura da Capital não consegue resolver os problemas que afligem os reclamantes, como poucos ônibus e excesso de lotação dos coletivos nas horas de pique.

A Associação dos Transportadores de Passageiros (ATP), no entanto, divulga dados bem positivos no setor, como o fato de que o Pix é alternativa para a compra de créditos do cartão TRI. Também foi anunciado que Porto Alegre registrou queda de 34% no número de assaltos a ônibus em 2022, além de que o transporte coletivo teve incremento de mais de 3,6 mil viagens no ano passado. Ora, são notícias positivas, mas que, parece, não chegaram aos usuários dos ônibus, que são milhares, evidentemente.

Para a ATP, o ano de 2022 representou uma retomada para o transporte público da Capital. Durante a pandemia, a oferta e demanda chegaram a cair em quase 70% comparando com 2019, e o ano passado representou um grande avanço para o serviço. Entre janeiro e dezembro, houve um incremento de 3.618 viagens na oferta e 24 linhas ativadas em dias úteis, 11 aos sábados e 19 aos domingos, chegando a 70% em relação a 2019, dados referendados pelo secretário Adão de Castro Júnior, de Mobilidade Urbana.

Ainda segundo o secretário, em março do ano passado eram 13 milhões de usuários por mês utilizando o transporte. Com o trabalho das equipes do município por determinação do prefeito Sebastião Melo, no final de 2022 eram 14 milhões de usuários, com mais 100 ônibus comprados pelas empresas do setor. Já na infraestrutura, foi iniciada - e continua - a instalação dos novos abrigos de ônibus, sendo uma parceria com a iniciativa privada e sem custo para o município, com mais de 100 novos abrigos no ano passado. Neles há vidro, cobertura, bancos, tomadas USB, piso podotátil, iluminação artificial por LED e informação sobre as linhas. Na concessão estão previstos 75 abrigos sustentáveis, 180 abrigos com painel de próxima chegada e 100 câmeras de segurança.

A contrapartida do município para a instalação das novas estruturas é a autorização para que a concessionária faça a instalação de painéis próximo aos abrigos para a exploração publicitária. Sem pender para o lado do otimismo, reconhecendo que há ainda espaço para melhorias no transporte coletivo de Porto Alegre, verifica-se que ocorreram avanços positivos. É isso o que a população, que os usuários que diariamente usam ônibus, querem. E assim, espera-se, terá que ser.