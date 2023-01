O trabalho sempre dignifica as pessoas

Quando há uma ideia geral dos governos, tendo à frente o federal, que recém-iniciou o seu mandato, é importante lembrar da antiga frase, mas sempre um referencial, de que o trabalho dignifica as pessoas e, o melhor de tudo, aplicada para a geração de milhões de postos de trabalho que o Brasil está precisando criar neste ano de 2023. O fato inquestionável é que o ser humano tem a necessidade de se sentir útil, de saber que suas ações contribuem para algo maior, o que tem tudo a ver com o trabalho. Realizar uma atividade de forma autônoma ou dentro de uma empresa ou mesmo no serviço público e ver que suas ações resultam em um produto ou serviço que faz a diferença na vida de alguém é muito importante.

Acontece que os desafios motivam as pessoas e no dia a dia de trabalho grande parte dos profissionais é desafiada frequentemente, seja através da cobrança por resultados, da criação de novos produtos ou serviços, de ações voltadas para ganhar a preferência do consumidor ou dos que atende, no caso dos serviços públicos em geral, e assim por diante. Os desafios estimulam a vontade de crescer e vencer.

Todos os dias o trabalho revela algum aprendizado, mas, não se pode deixar de citar o principal motivador que leva uma pessoa a buscar o trabalho, que é o salário que garante o sustento e a realização de objetivos, como ter um lar seguro, ter conforto e adquirir bens, entre outros. Muito da dignidade que vem com o trabalho tem relação com as possibilidades que vêm através do salário.

Ter um trabalho faz com que as pessoas, homens e mulheres, jovens ou chegando na meia idade e, às vezes, até na terceira idade, se sintam capazes de realizar ações úteis e de superar desafios, o que é ótimo para fortalecer a autoconfiança. O padrão de carga horária de trabalho no Brasil gira em torno de oito horas diárias, o que leva muitas pessoas a conviverem mais com os colegas do que com familiares. Essa convivência faz com que laços sejam criados, e isso é muito positivo.

Vale lembrar o ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo, ou seja, não ter uma ocupação pode levar uma pessoa a alimentar pensamentos ruins e se deprimir. Nesse sentido, o trabalho entra na vida de todos nós, ocupando a mente de maneira positiva, evitando que ela tenha espaço para alimentar ideias negativas.

Pelo exposto, fica a certeza de que os governos, mais indústria, comércios e serviços se empenham em ações na geração de postos de trabalho. Lapidar o que é preciso para que milhões de brasileiros consigam chegar ao final deste 2023 ocupando um posto formal de trabalho ou como empreendedor que lhes dê satisfação.